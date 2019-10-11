Адвокат Ивана Голунова просит передать материалы в ФСБ

Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, просит генпрокурора передать материалы проверки в отношении полицейских, задержавших журналиста, в Управление «М» ФСБ России.
«Из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия, учитывая широкий общественный резонанс преступления, расследование которого представляет особую сложность, в целях эффективного и справедливого разбирательства материал проверки сообщения о преступлении в отношении Голунова, совершенного сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве — Уметбаевым, Сергалиевым, Феофановым, Коноваловым и другими прошу передать для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление «М» ФСБ России», — цитирует Бадамшина ТАСС.
Голунова 6 июня задержали полицейские, они заявили, что нашли у журналиста наркотики и обвинили его в покушении на сбыт наркотических веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, свое преследование он связал с профессиональной деятельностью. 11 июня его освободили, обвинения сняли. В действиях полицейских позже нашли нарушения.