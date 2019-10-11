СПЧ раскритиковал решение суда по делу Константина Котова

Отрицательное заключение подготовила комиссия Совета по правам человека при президенте по научно-правовой экспертизе на приговор Тверского суда, по которому Константин Котов получил четыре года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Адвокат Котова Мария Эйсмонт будет добиваться приобщения этого документа к материалам дела в апелляции 14 октября, пишут «Ведомости».

В заключении экспертов говорится, что Тверской районный суд Москвы не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления и проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Ранее Конституционный суд указал, что к лишению свободы по этой статье можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. Но в приговоре нет данных, какими именно действиями Котов создавал эту угрозу. Не приведены в приговоре и слова Котова, в которых содержится призыв к противоправным действиям. Скандирование перечисленных полицейскими в рапорте лозунгов («Допускай», «Путин вор», «Мы здесь власть» и т. п.) никак не может влиять на оценку действий подсудимого как криминальных, настаивают авторы заключения.

В документе также отмечается, что Тверской суд ограничился тщательным изучением только свидетельств обвинения, а показания свидетелей защиты практически проигнорированы.

Заключение СПЧ не имеет юридического значения, пояснил адвокат Дмитрий Аграновский: «Но психологически, конечно, лучше, когда такое заключение есть. Лучший способ — взять тезисы СПЧ и воспроизвести в апелляционной жалобе».