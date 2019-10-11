В Нью-Йорке запретили анонимную покупку жилой недвижимости

В Нью-Йорке вступил в силу закон, который делает имя каждого покупателя квартиры общедоступным. Изменение может серьезно сказаться на рынке элитной недвижимости и помешает отмыванию средств, пишет The Wall Street Journal.
По словам федеральных чиновников, некоторые покупатели также используют покупку недвижимости через ООО для отмывания денег или сокрытия доходов, полученных незаконным путем.
Всего в городе на общества с ограниченной ответственностью было зарегистрировано порядка 61 тыс. домов и апартаментов. WSJ сообщает, что согласно анализу налоговых записей, около 30% всех квартир, построенных с 2008 года, принадлежат юрлицам.
Новый закон будет иметь непредвиденные последствия для множества миллиардеров, знаменитостей и других владельцев кондоминиумов, стремящихся защитить личную жизнь: имя каждого покупателя будет в открытом доступе в рамках программы Freedom в Нью-Йорке. Кооперативы не подпадают под новый закон.
Юристы по недвижимости, брокеры и титульные компании были удивлены новому закону, который вступил в силу 13 сентября. Изначально закон привлек мало внимания, потому что в меморандуме было указано, что нововведение было разработано просто для реализации успешной городской программы раскрытия LLC.