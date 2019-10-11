В Нью-Йорке запретили анонимную покупку жилой недвижимости

В Нью-Йорке вступил в силу закон, который делает имя каждого покупателя квартиры общедоступным. Изменение может серьезно сказаться на рынке элитной недвижимости и помешает отмыванию средств, пишет The Wall Street Journal.

Покупатели элитного жилья обычно прятали свои имена, совершая покупки через юридические лица с названиями, оканчивающимися на LLC (Общество с ограниченной ответственностью). Даже самый дорогой дом в США (объект стоимостью $240 млн) куплен миллиардером Кеннетом Гриффином от фирмы «NYCP LLC». Такая практика распространена для защиты личной жизни или чтобы избежать возможных судов, связанных с переустройством. Некоторые жители Нью-Йорка подозревают своих соседей в незаконном переустройстве или разделении домов и квартир. Если собственность принадлежит юрлицу, то местным властям было сложнее обеспечить соблюдение правил.

По словам федеральных чиновников, некоторые покупатели также используют покупку недвижимости через ООО для отмывания денег или сокрытия доходов, полученных незаконным путем.

Всего в городе на общества с ограниченной ответственностью было зарегистрировано порядка 61 тыс. домов и апартаментов. WSJ сообщает, что согласно анализу налоговых записей, около 30% всех квартир, построенных с 2008 года, принадлежат юрлицам.

Новый закон будет иметь непредвиденные последствия для множества миллиардеров, знаменитостей и других владельцев кондоминиумов, стремящихся защитить личную жизнь: имя каждого покупателя будет в открытом доступе в рамках программы Freedom в Нью-Йорке. Кооперативы не подпадают под новый закон.

Юристы по недвижимости, брокеры и титульные компании были удивлены новому закону, который вступил в силу 13 сентября. Изначально закон привлек мало внимания, потому что в меморандуме было указано, что нововведение было разработано просто для реализации успешной городской программы раскрытия LLC.