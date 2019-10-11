«Вертолеты России» объединят конструкторские бюро Миля и Камова

Холдинг «Вертолеты России» объединит два своих ведущих конструкторских бюро — Миля и Камова. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель гендиректора «Вертолетов России» Михаил Короткевич. Единая компания будет названа «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова». Объединение планируется завершить к середине 2020 года. Оба КБ в 2015 году уже переехали на одну площадку в Томилино Московской области.

Объединение двух бюро позволит производить научный обмен техническими решениями и достижениями — сейчас это затруднено ограничениями по безопасности, сложной процедурой передачи прав на интеллектуальную собственность, пояснил идею Короткевич. В единой компании будет возможно распределение загрузки между двумя КБ, можно эффективнее организовать передачу части работ на вертолетные и ремонтные заводы. В результате высвободится 15–20% годовой мощности двух КБ. Будет создана единая стендовая база, единые подходы к испытаниям и сертификации комплектующих. Сократятся расходы на получение лицензий ФСБ, ФСТЭК и Минобороны.

Незначительные сокращения коснутся только административного и управленческого персонала, а количество конструкторов после слияния будет расти, отметил Короткевич.