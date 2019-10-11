В Саратове люди потребовали расправы над подозреваемым в убийстве ребенка

В Саратове ночью собрался стихийный сход — люди пытались отбить у полиции задержанного по подозрению в убийстве девятилетней девочки. Ребенок пропал 9 октября по пути в школу. К поискам подключились более двух тысяч человек. Тело девочки нашли вечером 10 октября в гаражах рядом со старым саратовским аэропортом.

Как сообщает ИА «Свободные новости», участники поисков ночью не давали полицейским выехать с места происшествия. Полиция привезла туда подозреваемого, который и указал место, где находилось тело погибшей. Люди перекрыли дорогу и кидали в ведомственные автомобили различные предметы, требуя расправы над мужчиной на месте. Толпа попыталась раскачать полицейский УАЗ, в котором мог находиться подозреваемый. На помощь полицейским прибыл ОМОН. Правоохранители распылили газ.

Депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков в Telegram написал: «Нужно вернуть смертную казнь».