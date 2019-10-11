Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три гражданки России, находящиеся под стражей в центральной тюрьме «Гаддани» в Пакистане 8 октября убили надзирательницу. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве, сообщает МИД России.

Россиянки были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми. Они ожидали депортации в Россию. По данным МИД, женщины являются фанатичными приверженцами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с целью присоединения к одному из отделений ИГ*.

Arab News цитирует сотрудника пакистанской полиции, который рассказал, что россиянок перевели в тюрьму «Гаддани» для упрощения доступа сотрудников российского посольства. А надзирательницу они задушили из-за религиозных убеждений, пока та спала.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.