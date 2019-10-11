Совбез ООН не согласовал единое заявление о турецкой операции в Сирии

По итогам закрытого заседания Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление об операции в Турции. Однако пять стран Евросоюза, созвавших заседание, потребовали от Эрдогана «прекратить односторонние военные действия», сообщает Associated Press.

Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша после заседания Совбеза ООН призвали Анкару «прекратить односторонние военные действия». Страны предупредили, что «возобновление военных действий на северо-востоке Сирии еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения». Европейские страны также заявили, что наступление угрожает прогрессу в действиях глобальной коалиции против экстремистской группировки ИГИЛ*.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг избегает любой прямой критики турецкой операции, но он также отметил, что общим врагом в регионе по-прежнему остается «Исламское государство», а потому призвал Анкару проявить «сдержанность».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также осудил турецкую операцию и предупредил о неправомерности «этнической чистки» против курдов. По его словам, Израиль готов оказать гуманитарную помощь «доблестному курдскому народу».

Однако все 15 участников Совбеза ООН единое заявление, которые предлагали пять стран ЕС, не согласовали. Например, Соединенные Штаты предложили свое заявление, в котором выражалась «глубокая обеспокоенность», призвали к защите гражданских лиц и просили Турцию идти по дипломатическим каналам. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, по данным Associated Press, что любое заявление Совета Безопасности должно учитывать другие аспекты сирийского кризиса, а не только турецкую операцию, и должно требовать немедленного прекращения «незаконного военного присутствия» в стране.

Правительство Турции считает курдов «террористами». С другой стороны, курды сражались вместе с силами США против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*. На подконтрольных курдам территориях в тюрьмах содержатся более 10 000 членов ИГИЛ*, среди которых порядка 2000 иностранцев.

По данным Anadolu, количество жертв среди курдских ополченцев в ходе турецкой операции уже достигло 228 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

