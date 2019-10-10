Кремль: Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе

Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе было сорвано Украиной под надуманным предлогом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 гг. — о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское», — цитирует Ушакова ТАСС. По его словам, Украина не стала приступать к практической части разведения под предлогом нарушения режима прекращения огня. Помощник президента считает этот повод надуманным.