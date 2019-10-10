Кремль: Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе

Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе было сорвано Украиной под надуманным предлогом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 гг. — о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское», — цитирует Ушакова ТАСС. По его словам, Украина не стала приступать к практической части разведения под предлогом нарушения режима прекращения огня. Помощник президента считает этот повод надуманным.

Также Ушаков сообщил, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе и согласования проекта решений. Представитель Кремля выразил надежду, что разведение сил сдвинется «с мертвой точки».