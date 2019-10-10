Александр Плющев о флешмобе в поддержку Светланы Прокопьевой

Предлагаю, так сказать, флешмоб.
Журналистку Светлану Прокопьеву отказались выдвигать на региональную премию «Народное признание» в номинации «Поступок» из-за уголовного преследования. Так и объяснили: «претендовать на получение премии не могут люди, которые «преследуются в уголовном порядке или имеют непогашенную судимость».
Этот чванливый и трусливый отказ — хороший повод напомнить, что мы вообще-то не очень согласны с преследованием Прокопьевой.
По правилам этой их премии, выдвигать может вообще «любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти (отдельно доставляет, что представителей власти за людей не считают). Главное, чтобы выдвигаемый имел непосредственное отношение к Псковской области».
Так давайте все выдвинем Светлану Прокопьеву. Как там она называется, «Народное признание»? Ну вот, народ массово требует. Если мы все потратим пять минут, у них на всех номинантов, вместе взятых, столько заявок не будет, сколько на Светлану. Сейчас расскажу, что надо сделать.
Скачиваете бланк. Заполняете его, вот как это сделал я. Сохраняете и отсылаете прикрепленным файлом на premiya@informpskov.ru. Скрин заявки можно выложить в соцсетях и призвать своих читателей и друзей последовать этому примеру. Там до 1 декабря принимают, вся страна успеет послать.
По-моему, отличная возможность как для журналистов, так и для всех остальных людей еще раз проявить солидарность со Светланой.