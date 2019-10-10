Александр Плющев о флешмобе в поддержку Светланы Прокопьевой

Предлагаю, так сказать, флешмоб.

Журналистку Светлану Прокопьеву отказались выдвигать на региональную премию «Народное признание» в номинации «Поступок» из-за уголовного преследования. Так и объяснили: «претендовать на получение премии не могут люди, которые «преследуются в уголовном порядке или имеют непогашенную судимость».

Неудивительно, что автор этой фразы, главный редактор «Псковского агентства информации» Ирина Потапова не помнит, что до приговора суда каждый человек является невиновным. Ведь об этом не помнит и само государство, которое до всякого приговора вносит обвиняемых по этой статье в списки экстремистов, лишая их счетов, карточек и прочих необходимых в современной жизни вещей. И их уже довольно давно лишили и Светлану.

Этот чванливый и трусливый отказ — хороший повод напомнить, что мы вообще-то не очень согласны с преследованием Прокопьевой.

По правилам этой их премии, выдвигать может вообще «любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти (отдельно доставляет, что представителей власти за людей не считают). Главное, чтобы выдвигаемый имел непосредственное отношение к Псковской области».

Так давайте все выдвинем Светлану Прокопьеву. Как там она называется, «Народное признание»? Ну вот, народ массово требует. Если мы все потратим пять минут, у них на всех номинантов, вместе взятых, столько заявок не будет, сколько на Светлану. Сейчас расскажу, что надо сделать.

Скачиваете бланк. Заполняете его, вот как это сделал я. Сохраняете и отсылаете прикрепленным файлом на premiya@informpskov.ru. Скрин заявки можно выложить в соцсетях и призвать своих читателей и друзей последовать этому примеру. Там до 1 декабря принимают, вся страна успеет послать.

По-моему, отличная возможность как для журналистов, так и для всех остальных людей еще раз проявить солидарность со Светланой.

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