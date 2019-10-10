Путин сменил трех начальников управлений администрации президента

В управлениях администрации президента по обеспечению конституционных прав граждан, вопросам госслужбы и информационному сопровождению назначены новые руководители. Соответствующие указы Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля.

Начальником управления по обеспечению конституционных прав граждан назначена Татьяна Локаткина, Максим Травников возглавил управление по вопросам госслужбы и кадров, а руководить управлением информационного и документационного обеспечения президента будет Антон Федоров.

Ранее Локаткина была референтом управления по конституционным правам, которое возглавлял Травников. Антон Федоров занимал пост начальника управления по вопросам госслужбы и кадров.