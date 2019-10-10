Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра им. Блохина в споре с врачами

Комиссия Минздрава нашла «очень серьезные нарушения» в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина, но признала правомерность действий руководства института. Проверка проводилась после жалобы врачей-онкологов, пишет «Интерфакс».

Комиссия в составе 23 человек из Минздрава и онкоцентров Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону выявила нарушения в работе института детской онкологии. Претензии вызвали использованные в НИИ инновационные протоколы лечения, которые не были одобрены чиновниками или про которые было доказано, что они неэффективны. Об этом сообщил президент НМИЦ, главный внештатный детский онколог Минздрава Александр Румянцев.

Участники комиссии также подтвердили, что требования, которые были предъявлены новым директором Светланой Варфоломеевой, были обоснованы. Ее назначение Румянцев также назвал обоснованным, поскольку Варфоломеева представила подробный план развития строящегося центра детской онкологии.

Ранее из-за разногласий с подходами руководства детского отделения и всего НМИЦ из онкоцентра уволилась часть сотрудников, еще ряд заявил о планах уйти.