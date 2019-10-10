Зеленский сообщил о трех списках людей для обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть три списка граждан, которые он хотел бы предложить Москве для обмена, но договоренности мешает ситуация в Донбассе.

Как сообщает Русская служба «Би-би-си», во время пресс-марафона, проходящего сегодня, Зеленского спросили, помнит ли он о заключенных крымских татарах. Президент Украины ответил: «У нас есть еще два списка на обмен, и они есть в списке. Еще есть список людей, которые находятся на территории ЛНР и ДНР. И еще есть третий список людей, по которым у нас есть информация, что они находятся на территории ЛНР и ДНР, но ее нужно подтверждать. Это самая сложная задача».

Зеленский выразил мнение, что решение об обмене будет принято на встрече в «нормандском формате». Но эта встреча невозможна до разведения сил в Донбассе. Накануне оно было сорвано уже во второй раз.

«Разведение — я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения — не будет «нормандского формата». Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны», — прокомментировал ситуацию Зеленский.

Отвод сил должен был состояться еще 7 октября. Тогда глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что это невозможно, пока в течение семи дней не будет соблюдаться режим тишины. Вновь развести силы попытались 9 октября, но это снова не удалось. Именно к этой дате в тот район стали съезжаться добровольцы и ветераны, которые пообещали занять позиции, покидаемые украинской армией.