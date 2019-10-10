В Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его супругу

UPD: Приходько считает свое дело политически мотивированным, поскольку он не скрывает свою проукраинскую позицию. Взрывчатку ему подкинули, утверждает он. Обыски проводились без адвоката.

«Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, без сомнения, сфальсифицированное дело как терроризм. Происходит то, о чем многие говорили — Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического заключенного больше», — прокомментировал ситуацию в Facebook Олег Сенцов, ранее осужденный по аналогичному обвинению.



В ФСБ России, не называя фамилии, сообщили о задержании в Крыму россиянина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики. В принадлежащем задержанному гараже «обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», заявили в ФСБ.

Проукраинского активиста Олега Приходько и его супругу Любовь задержали сотрудники ФСБ в крымском городе Саки. Как сообщает Крымская правозащитная группа, Олега Приходько задержали вечером 9 октября. Ему и его супруге сотрудники ФСБ сказали, что будут проводить осмотр гаражей. Приходько пошел с ними и домой не вернулся. Родственники не получили никакой информации от полиции. Утром 10 октября была задержана Любовь Приходько. Об этом Крымской правозащитной группе рассказала ее дочь.

В сентябре супругов Приходько допрашивали сотрудники ФСБ. Они интересовались, участвовали ли те в событиях 2014 года на Майдане в Киеве. «По информации адвоката Назима Шейхмамбетова, Олегу Приходько ФСБ вменяет ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ст. 205 УК РФ (террористический акт). Супруга задержанного активиста проходит свидетелем по делу», — говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.