В Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его супругу

UPD: Приходько считает свое дело политически мотивированным, поскольку он не скрывает свою проукраинскую позицию. Взрывчатку ему подкинули, утверждает он. Обыски проводились без адвоката.
«Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, без сомнения, сфальсифицированное дело как терроризм. Происходит то, о чем многие говорили — Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического заключенного больше», — прокомментировал ситуацию в Facebook Олег Сенцов, ранее осужденный по аналогичному обвинению.
Проукраинского активиста Олега Приходько и его супругу Любовь задержали сотрудники ФСБ в крымском городе Саки. Как сообщает Крымская правозащитная группа, Олега Приходько задержали вечером 9 октября. Ему и его супруге сотрудники ФСБ сказали, что будут проводить осмотр гаражей. Приходько пошел с ними и домой не вернулся. Родственники не получили никакой информации от полиции. Утром 10 октября была задержана Любовь Приходько. Об этом Крымской правозащитной группе рассказала ее дочь.
В сентябре супругов Приходько допрашивали сотрудники ФСБ. Они интересовались, участвовали ли те в событиях 2014 года на Майдане в Киеве. «По информации адвоката Назима Шейхмамбетова, Олегу Приходько ФСБ вменяет ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ст. 205 УК РФ (террористический акт). Супруга задержанного активиста проходит свидетелем по делу», — говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.