Алексей Навальный: Как ФБК признали «иностранным агентом»

Прекрасная история, идеально доказывающая, что Путин — самый обычный лживый мошенник. Ничего в России не будет хорошего, пока он и такие, как он, у власти.

Итак.

1. В середине августа становится понятно, что на московских выборах, которые пройдут в начале сентября, кандидатам «Единой России» ничего хорошего не светит.

2. Кремль и мэрия не пустили на выборы всех независимых. Мало того, арестовали их всех. Но социология показывает, что за «самовыдвиженцев» от ЕР всё равно никто не хочет голосовать.⠀

3. Особое бешенство путинской администрации вызывают расследования ФБК о руководителях мэрии и «Единой России». Мы показываем миллионам зрителей их зарубежные активы. Москвичи, узнавшие об австрийских отелях главы ЕР в Москве, точно не будут за него голосовать.

4. Путин стучит ножками и требует закрыть ФБК.

5. Полностью выдумывается и фабрикуется уголовное дело «об отмывании денег ФБК». Заявляют о каком-то украденном миллиарде. Позже выясняется, что никакого миллиарда нет, но дело всё равно возбуждено.

6. Сфабрикованное уголовное дело используется для блокировки счетов ФБК.

7. Кремль организует платежи 29 000 рублей и 110 000 рублей от какого-то Roberto Fabio из Испании НА ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ СЧЕТ.

То есть «иностранные платежи» организованы 6 сентября и 17 сентября, когда наш счёт заблокирован. Сделать мы с ним ничего не можем. Деньги вернуть отправителю не можем.

Сейчас нам хоть ИГИЛ* может отправить на этот счёт 10 тысяч и заявить: мы финансируем ФБК.

8. Минюст радостно объявляет: ФБК получил иностранные деньги. ФБК — «иностранный агент»!

Ну настоящие мошенники. И эта криворукая комбинация организована по личному приказу Путина, который ненавидит ФБК.

На глазах у всей страны: и фабрикация уголовного дела, и подлог, и провокация, и наглая ложь.

Как можно иметь дело с такой властью? Как можно надеяться, что они приведут Россию к лучшей жизни?

Прошу всех поддержать нас. Всем рассказать об этой истории.

И — самое важное — всегда и везде агитировать против Путина и ЕР. Долой власть жуликов и воров!

Источник

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.