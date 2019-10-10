Оправданы офицеры ФСБ, подозреваемые в хищении 25 млн рублей для помощи Донбассу

Присяжные второго Западного окружного военного суда не нашли вины сотрудников ФСБ Владимира Подольского и Андрея Польщикова в деле о мошенничестве на 25,4 млн рублей и покушении на следователя Александра Паутова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Гособвинитель пытался доказать присяжным, что два офицера ФСБ с 2012 по 2016 годы занимались хищением бюджетных средств из ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации», в котором они имели руководящие должности. По версии следствия, они фиктивно трудоустроили в ФГУП знакомых и родственников, выводя таким способом из компании деньги.

Присяжные оправдали силовиков. Как пишет «КоммерсантЪ», не исключено, что заседателям больше пришлась по душе версия обвиняемых о том, что все полученные средства направлялись через генерал-майора ФСБ Подольского на секретные спецоперации в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Андрею Польщикову также вменяли в вину посягательство на жизнь следователя Александра Паутова, осуществляющего предварительное расследование мошенничества. Сначала, по данным следствия, офицер собирался организовать Паутову ДТП со смертельным исходом. Но потом Польщиков и его знакомые, переодевшись бездомными, решили проколоть колесо у машины Паутова и напасть на него во время ремонта. Но следователь получил от сигнальной системы уведомление о повреждении колеса и вызвал полицию. Один из знакомых Польщикова сообщил о покушении в ФСБ. Но на суде офицер был оправдан.