Ушел из жизни автор «Петербургских котов» Владимир Румянцев

Художник Владимир Румянцев, автор серии картин «Петербургские коты» ушел из жизни 9 октября. Об этом сообщил петербургский «Музей кошки», для которого Румянцев создал в свое время эмблему.

Владимир Румянцев окончил художественную школу им. В. А. Серова, а потом Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. С 1990 года является членом Российского Союза художников. Он принимал участие во многих выставках по всей стране. С 1995 года — постоянный участник выставок в Великобритании. Наибольшую известность художнику принесли его картины из серии «Петербургские коты». Его работы можно увидеть в восьми музейных коллекциях России, а также в частных коллекциях в Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции.