Атака на синагогу в Германии транслировалась в Twitch

Трансляция нападения на синагогу в немецком городе Галле велась в течение 35 минут в прямом эфире на Twitch, кроме того, террорист до атаки опубликовал свой манифест. Об этом пишет The Guardian.

Подозреваемый в нападении на синагогу в Германия использовал трансляцию для пропаганды на платформе Twitch, принадлежащей Amazon. В компании сообщили, что во время атаки видео просматривали всего пять человек и около 2200 человек в течение 30 минут после окончания трансляции. После этого Twitch ее удалил. Но в Telegram одну из копий видео посмотрели 33 тыс. человек. Копии были распространены и по другим платформам в интернете.

При нападении, не сумев войти в синагогу, преступник застрелил двух человек, находящихся поблизости. Еще двое получили ранения. Подозреваемый был задержан. The Guardian отмечает, что в видеотрансляции подозреваемый представляет себя на английском языке перед камерой как «Анон» и объявляет себя антисемитом, антифеминистом и отрицателем Холокоста.

Это уже не первый случай, когда трансляция нападения экстремистов велась в прямом эфире. Так, в марте 2019 года в Facebook Live была показана бойня в мечети в Крайстчерче Новой Зеландии. Стрелок из Галле, подражая террористу из Крайстчерча, также подготовил «манифест» и опубликовал его в интернете до своей атаки.