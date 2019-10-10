Георгий Албуров: Внесение ФБК в список иноагентов — организованная спецоперация

Ну и вот доказательство того, что внесение ФБК в список "иностранных агентов" — организованная спецоперация. Ментовской сливной бачок — «телеканал» РЕН-ТВ через пару часов после добавления ФБК в список публикует платежку из испанского банка с переводом на наш ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ счет.





Тут все просто:

1) Выписку дают только отправителю, никакому журналисту ее не дадут. При этом с отправителем, исходя из статьи, они не смогли связаться, значит, платежка была передана условным ментам при отправке денег.

2) Деньги на заблокированном счету, с ними ничего не сделать.

То есть ФБК настолько чист, что Путину пришлось искать специального испанца, платить ему деньги, проворачивать схему на заблокированном счете, и все это чтобы признать ФБК иноагентом.

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