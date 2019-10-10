Apple удалила помогавшее протестующим Гонконга приложение

Компания Apple убрала из своего интернет-магазина приложение, позволяющие участникам демонстраций в Гонконге обмениваться информацией о передвижениях полиции. Это произошло после обвинений в адрес компании со стороны китайских СМИ, сообщает Associated Press.

9 октября официальная газета Коммунистической партии Китая People's Daily сообщала, что приложение из магазина Apple HKmap.live «способствует незаконному поведению» демонстрантов. После этого компания решила убрать компрометирующее приложение. В заявлении Apple говорится, что приложение HKmap.live было удалено из-за того, что оно «использовалось для нападения на полицию и организации засад» и «ставило под угрозу общественную безопасность». Компания считает, что программа нарушает местное законодательство и руководящие принципы Apple.

HKmap.live позволяет пользователям сообщать о местонахождении полиции, использовании слезоточивого газа и других деталях, которые добавляются к регулярно обновляемой карте. Другая версия программы доступна для смартфонов на Android.

Антиправительственные демонстрации, перешедшие в столкновения с полицией, продолжаются в Гонконге более 4 месяцев. С 5 октября для борьбы с активистами власти запретили в городе носить маски, скрывающие лица.