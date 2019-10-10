Турецкая операция в Сирии привела к гибели мирных жителей

Турецкие войска и их сирийские союзники нанесли удары с воздуха по курдским ополченцам на северо-востоке Сирии еще до начала наземной операции. Сухопутная атака началась к востоку от реки Евфрат. О старте операции в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду, 9 октября. Цель операции — создать 500-километровую зону безопасности, свободную от террористов.

Столкновения продолжаются на фоне интенсивного обстрела — Турция ударила по меньшей мере по шести приграничным городам. Не менее семи мирных жителей и три курдских ополченца были убиты в результате бомбардировки Турции. Об этом заявили курдские активисты и военный наблюдатель в Сирии. Жители северной части Сирии в панике покидают свои дома, сообщает Associated Press.

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Началу операции предшествовал вывод американских военных с территории, занятой курдами. Это вызвало критику в адрес президента США Дональда Трампа. В прошлом году он заявлял, что курды — единственные союзники Америки в Сирии, борющиеся с террористами Исламского государства. После выдвижения турецких войск госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не дали зеленый свет вторжению в Сирию, сообщает Reuters

Пресс-секретарь ранее поддерживаемых Соединенными Штатами Демократических сил Сирии (SDF) Мустафа Бали заявил, что турецкие военные самолеты наносили удары по «гражданским районам» на севере Сирии, при этом снаряды также упали возле тюрьмы, охраняемой курдами, в которой содержатся наиболее опасные боевики ИГ*. По данным Associated Press, Демократические силы Сирии (SDF) держат в северо-восточной части страны в местах заключения тысячи бойцов ИГИЛ*. Курды предупреждают, что турецкое вторжение может привести к возрождению сил экстремистов.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас осудил наступление Турции, заявив, что оно «еще больше дестабилизирует регион и укрепит Исламское государство*».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.



Фото: AP Photo / Бадерхан Ахмад

