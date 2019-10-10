В Госдуме заявили об игнорировании правительством нужд армии

Комитет Госдумы по обороне сообщил, что правительство игнорирует его просьбы доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил. Об этом говорится в заключении комитета, который возглавляет генерал-полковник Владимир Шаманов, на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает РБК.
Такое отношение правительства может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости — сейчас оплата труда работников Минобороны с низкой и высокой квалификацией почти одинаковая, говорится в подписанном Шамановым заключении. Также комитет просит выделить дополнительные деньги на закупку горюче-смазочных материалов — в противном случае это негативно скажется на боевой подготовке армии.
По данным комитета по обороне, с июня 2018 года отмечаются проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы для военных. По состоянию на 1 января 2019 года дефицит ее финансирования составил 91,7 млрд руб.
Что касается военных пенсий, то в 2020 году они будут проиндексированы на 3%, а это, по данным комитета, будет самый низкий рост с 2013 года.
Комитет по обороне обращает внимание и на проблемы с закупкой горюче-смазочных материалов. Значительный рост цен на ГСМ осенью 2018 года привел к тому, что предусмотренные средства не обеспечивают потребности Минобороны. Кредиторская задолженность ведомства на закупку горюче-смазочных материалов в 2019 году составляет почти 7 млрд руб.