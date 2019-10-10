В Госдуме заявили об игнорировании правительством нужд армии

Комитет Госдумы по обороне сообщил, что правительство игнорирует его просьбы доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил. Об этом говорится в заключении комитета, который возглавляет генерал-полковник Владимир Шаманов, на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает РБК.

Такое отношение правительства может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости — сейчас оплата труда работников Минобороны с низкой и высокой квалификацией почти одинаковая, говорится в подписанном Шамановым заключении. Также комитет просит выделить дополнительные деньги на закупку горюче-смазочных материалов — в противном случае это негативно скажется на боевой подготовке армии.



По данным комитета по обороне, с июня 2018 года отмечаются проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы для военных. По состоянию на 1 января 2019 года дефицит ее финансирования составил 91,7 млрд руб.

Комитет также жалуется на низкие зарплаты гражданских работников вооруженных сил. Средняя зарплата гражданского персонала воинских частей составляет 30–32 тыс. руб. (гражданского персонала Росгвардии — 23–24 тыс. руб.) против 46 тыс. руб. в среднем по России. В 2014–2017 годах зарплаты гражданских сотрудников не индексировались. Депутаты призывают провести индексацию жалований военнослужащих и зарплат гражданского персонала Минобороны не с 1 октября, а с 1 января. «В противном случае повышение не компенсирует даже уровень расчетной инфляции, так как фактическое повышение за весь 2020 год составит всего 0,75%», — предупреждает комитет.Что касается военных пенсий, то в 2020 году они будут проиндексированы на 3%, а это, по данным комитета, будет самый низкий рост с 2013 года.

Комитет по обороне обращает внимание и на проблемы с закупкой горюче-смазочных материалов. Значительный рост цен на ГСМ осенью 2018 года привел к тому, что предусмотренные средства не обеспечивают потребности Минобороны. Кредиторская задолженность ведомства на закупку горюче-смазочных материалов в 2019 году составляет почти 7 млрд руб.