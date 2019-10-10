NHK: Шойгу ждут в КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце октября посетит КНДР, сообщает NHK. Агентство ссылается на источники, знающие о ведущихся приготовлениях визита.

После переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в апреле две страны усилили обмены в сферах политики и экономики. По мнению наблюдателей, Россия стремится продемонстрировать свое участие в ситуации на Корейском полуострове на фоне американо-северокорейских переговоров о денуклеаризации Севера, отмечает NHK.