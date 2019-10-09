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Ивану Подкопаеву смягчили приговор

09.10.2019

Фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву, осужденному ранее на три года колонии, Мосгорсуд смягчил наказание до двух лет заключения. Как передает «Медиазона», суд признал смягчающим обстоятельством возмещение вреда.

Подкопаев перечислил потерпевшим — рядовому Нацгвардии Дементьеву и младшему сержанту Мелкозерову — по 15 тыс. руб. каждому в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, так как преступление по статье 318 УК затрагивает не только конкретного полицейского, но и порядок управления, то Подкопаев перечислил 10 тыс. руб. в фонд «Подари жизнь», чтобы загладить причиненный обществу ущерб. 

При этом совершенные действия Подкопаев сегодня не стал расценивать как совершенное преступление. По его словам, к признанию ранее вины его склонил предыдущий защитник, от услуг которого он отказался. На заседании Мосгорсуда он просил расценивать его действия как «защиту гражданских прав».

«Естественно, я приношу извинения сотрудникам Росгвардии... Срочникам. Они выполняли преступный приказ», — отметил Подкопаев.

3 сентября Подкопаева приговорили к трем годам колонии общего режима за то, что он распылил перцовый баллончик в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Он признал вину, поэтому дело слушалось в особом порядке.

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