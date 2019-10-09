ФБК внесли в список иностранных агентов

9 октября Минюст внес НКО «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — сообщили в ведомстве.

«ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, — просто очередная попытка задушить ФБК», — заявил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

По его словам, ФБК пока не получал уведомлений о том, что включен в какие-либо списки: «Единственное, что сделал Минюст — это выпустил этот пресс-релиз, без всяких документов и обоснований. Когда получим хоть что-то, юристы рассмотрят и будут обжаловать».

Минюст признает иноагентом организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью, в соответствии с законом, принятым в 2012 году. НКО, признанной иноагентом, нужно чаще отчитываться перед Минюстом, указывать во всех своих материалах и на сайте о присвоенном статусе. В случае отсутствия такой маркировки организация может быть оштрафована. За многократное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность.В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через ФБК, которые были «заведомо приобретены преступным путем».Алексей Навальный назвал решение Минюста незаконным. «Абсолютно незаконное решение, но вполне в логике того, что делалось раньше. Заявили в СМИ: в ФБК отмыли миллиард. Все пишут про миллиард. Какой миллиард, где он, кто отмыл, откуда поступил. Потом выяснилось, что миллиарда нет. Сейчас объявили иностранным агентом. Мы публично требуем у Минюста, чтобы они показали хоть копейку иностранных денег, полученную нами. А они и не будут доказывать. Просто вранье, написанное в бумажке от госоргана», — написал он в Telegram.