ФБК внесли в список иностранных агентов

9 октября Минюст внес НКО «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — сообщили в ведомстве.
«ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, — просто очередная попытка задушить ФБК», — заявил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
По его словам, ФБК пока не получал уведомлений о том, что включен в какие-либо списки: «Единственное, что сделал Минюст — это выпустил этот пресс-релиз, без всяких документов и обоснований. Когда получим хоть что-то, юристы рассмотрят и будут обжаловать».Минюст признает иноагентом организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью, в соответствии с законом, принятым в 2012 году. НКО, признанной иноагентом, нужно чаще отчитываться перед Минюстом, указывать во всех своих материалах и на сайте о присвоенном статусе. В случае отсутствия такой маркировки организация может быть оштрафована. За многократное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность.
В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через ФБК, которые были «заведомо приобретены преступным путем».
Алексей Навальный назвал решение Минюста незаконным. «Абсолютно незаконное решение, но вполне в логике того, что делалось раньше. Заявили в СМИ: в ФБК отмыли миллиард. Все пишут про миллиард. Какой миллиард, где он, кто отмыл, откуда поступил. Потом выяснилось, что миллиарда нет. Сейчас объявили иностранным агентом. Мы публично требуем у Минюста, чтобы они показали хоть копейку иностранных денег, полученную нами. А они и не будут доказывать. Просто вранье, написанное в бумажке от госоргана», — написал он в Telegram.