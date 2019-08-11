Акции солидарности с московским митингом прошли по всей России

10 августа в регионах состоялись как массовые митинги, так и серии одиночных пикетов. Их участники требовали честных выборов, освобождения политзаключенных и прекращения уголовных дел о «массовых беспорядках» в Москве.
August 10, 2019
Самые массовые акции прошли в Хабаровске и Екатеринбурге, где на улицу вышли 500 и 300 человек, передает «ОВД-Инфо».Также от 100 до 200 участников собрали акции в Новосибирске, Ижевсе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Петербурге, Казани, Омске, Иркутске, Самаре и Уфе.
В Нижнем Новгороде сейчас так pic.twitter.com/Wppn5HM3ZC— Мари Говори (@mariagovori) August 10, 2019
Первый задержанный — Павел Чупрунов pic.twitter.com/8w78PLAsvV— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) August 10, 2019
13 человек задержали в Ростове-на-Дону, двоих в Брянске и одного в Сыктывкаре.
На пикет в поддержку независимых кандидатов пришла хозяйка с собакой #ДОПУСКАЙ pic.twitter.com/y2gF4pMcfL— Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) August 10, 2019