Акции солидарности с московским митингом прошли по всей России

10 августа в регионах состоялись как массовые митинги, так и серии одиночных пикетов. Их участники требовали честных выборов, освобождения политзаключенных и прекращения уголовных дел о «массовых беспорядках» в Москве.

Самые массовые акции прошли в Хабаровске и Екатеринбурге, где на улицу вышли 500 и 300 человек, передает «ОВД-Инфо».Также от 100 до 200 участников собрали акции в Новосибирске, Ижевсе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Петербурге, Казани, Омске, Иркутске, Самаре и Уфе.

В Нижнем Новгороде сейчас так pic.twitter.com/Wppn5HM3ZC — Мари Говори (@mariagovori) August 10, 2019

Первый задержанный — Павел Чупрунов pic.twitter.com/8w78PLAsvV — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) August 10, 2019

В Петербурге полиция у Гостиного двора задержала 79 человек. Акцию анонсировал петербургский штаб Алексея Навального. Предполагалось, что люди будут вставать в одиночный пикет и сменять в нем друг друга. Но полиция задерживала всех, кто разворачивал плакаты. Кроме того, были задержаны несколько человек из толпы, а также журналисты, пишет «Бумага» . Среди задержанных были кандидаты в муниципальные депутаты, в том числе соорганизатор петербургских митингов за честные выборы Павел Чупрунов, сотрудники штаба Навального и другие активисты. Задержания 10 августа стали самыми массовыми с сентября 2018 года. Тогда на шествии против повышения пенсионного возраста задержали более 600 человек. С тех пор самыми массовыми были задержания на согласованном первомайском шествии — в колонне оппозиции задержали 68 человек.

13 человек задержали в Ростове-на-Дону, двоих в Брянске и одного в Сыктывкаре.