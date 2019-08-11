Промежуточные И

На сегодняшнем митинге было мало народу. То есть это, разумеется, один из самых крупных митингов за последние 10 лет. И это классно. Но самое важное для истории: произошло ли что-то новое? Вот на Болотной было новое: до того выходили на большие (!) митинги 7 - 8 тыс., а тут - 50.

В этом смысле сегодня ничего не произошло. Произойдёт, когда цифра будет новой. 60 тысяч не новая. И это при том, что за митинг вписалась влиятельная группа рэперов и Дудь. - И это один из самых важных выводов, которые сделал для себя некий коллективный Путин сегодня.

С другой стороны, это август. И ни один митинг в прошлом не имел шансов собрать 60 тыс. в августе. Ни один и никаких.

И рэперы, и Дудь - которые численно сегодня проиграли - вписались за митинг не потому только, что рассчитывали на успех. А потому что чувствуют свою аудиторию, умеют жить ее мыслями и находиться чуть впереди.

И это - новое. На сегодняшний день мы видим страшный тренд политизации в молодежных контингентах (до 30-35 лет). Это - главное событие, главный феномен этого холодного лета. Механизмы и причины, по которым молодежь бунтует, отличаются от привычных более старшим поколениям. И от понимания «коллективного Путина», который думает, примерно, что это все - дурное влияние Навального и его ФБК.

Режим надеется, что к осени среди этих буйных контингентов возобладает усталость. Пипл рассядется по пабам и переключится на новые повестки. На центральных каналах могут появиться фильмы в духе легкого порно с привкусом новой искренности. А как иначе вернуть молодежь в телевизор?

Так будет или эдак, рассосётся или нет, вокруг этого и развернётся в ближайшие месяцы настоящая война. И ее важнейшим рубежом будет Новая цифра протестующих. Будет она или нет? Потому что мышление элит, как справедливо учит нас Дудь, оно по природе своей инвестиционное. Если есть рост цифры, значит это перспективно, в это надо вкладываться, это работает (капитализм животворящий).

А мы, кстати, теперь знаем, что проспект Сахарова не вместит 150 тысяч. Но это не будет иметь значения. Если 150 - 200 тысяч соберутся, то лучше дать им место, где постоять и разойтись, чем не дать.