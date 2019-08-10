Close

#Протест

#Фоторепортаж

49,9 тыс. человек, согласно подсчету «Белого счетчика», пришло на митинг «Вернем себе право на выборы» на проспект Андрея Сахарова в Москве

10.08.2019 | The New Times

Фото: Facebook, Twitter, «Открытая Россия»

  • «Открытая Россия» развернула на митинге баннер «Заложникам — свободу! Людям — выбор!». За баннером размещены картонные фигуры независимых кандидатов, которые находятся под арестом

    «Открытая Россия» развернула на митинге баннер «Заложникам — свободу! Людям — выбор!». За баннером размещены картонные фигуры независимых кандидатов, которые находятся под арестом

  • Митинг штаба Навального в поддержку москвичей в Кемерово

    Митинг штаба Навального в поддержку москвичей в Кемерово

  • «Хочу дожить до честных выборов!» — с таким саморучным плакатом пришла на митинг эта пожилая женнщина

    «Хочу дожить до честных выборов!» — с таким саморучным плакатом пришла на митинг эта пожилая женнщина

  • Митинг в Нижнем Новгороде в поддержку москвичей

    Митинг в Нижнем Новгороде в поддержку москвичей

  • Митинг на проспекте Сахарова начался под проливным дождем

    Митинг на проспекте Сахарова начался под проливным дождем

  • Митинг штаба Навального в Кургане

    Митинг штаба Навального в Кургане

  • Молодежь составляла большую часть митинга в Москве

    Молодежь составляла большую часть митинга в Москве

  • Передний план проспекта Андрея Сахарова

    Передний план проспекта Андрея Сахарова

  • Рэпер Oxximiron на митинге

    Рэпер Oxximiron на митинге

  • Росгвардия

    Росгвардия

  • Архангелогородцы вышли с пикетом в поддержку москвичей

    Архангелогородцы вышли с пикетом в поддержку москвичей

  • Пикет солидарности с москвичами в Белгороде

    Пикет солидарности с москвичами в Белгороде

  • Митинг на Сахарова: таким стволом сбивают дроны

    Митинг на Сахарова: таким стволом сбивают дроны

  • журналист Леонид Парфенов

    журналист Леонид Парфенов

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.