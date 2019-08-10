49,9 тыс. человек, согласно подсчету «Белого счетчика», пришло на митинг «Вернем себе право на выборы» на проспект Андрея Сахарова в Москве

«Открытая Россия» развернула на митинге баннер «Заложникам — свободу! Людям — выбор!». За баннером размещены картонные фигуры независимых кандидатов, которые находятся под арестом
Митинг штаба Навального в поддержку москвичей в Кемерово
«Хочу дожить до честных выборов!» — с таким саморучным плакатом пришла на митинг эта пожилая женнщина
Митинг в Нижнем Новгороде в поддержку москвичей
Митинг на проспекте Сахарова начался под проливным дождем
Митинг штаба Навального в Кургане
Молодежь составляла большую часть митинга в Москве
Передний план проспекта Андрея Сахарова
Рэпер Oxximiron на митинге
Росгвардия
Архангелогородцы вышли с пикетом в поддержку москвичей
Пикет солидарности с москвичами в Белгороде
Митинг на Сахарова: таким стволом сбивают дроны
журналист Леонид Парфенов