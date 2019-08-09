Судебные итоги протеста

Басманный суд в Москвы 9 августа арестовал до 9 октября 12-го обвиняемого в участии в «массовых беспорядках» на акции 27 июля. Им стал Данил Беглец. Он живет в Москве, у него двое детей — сын родился в 2018 году, дочь — три месяца назад, 16 мая, сообщает «Медиазона». Также 9 августа по уголовному делу о беспорядках суд арестовал Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. Ранее в СИЗО были отправлены Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что задержан 13-й фигурант Дмитрий Васильев. По данным «Эха Москвы», Васильев — режиссер. Из дома в полицию его забрали шесть человек. От них он узнал, что был объявлен в розыск. С собой позволили взять книги и лекарства.

Всего с 3 по 9 августа суды Москвы привлекли к административной ответственности более 1000 человек, которым вменялось участие в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа. 113 из них назначили административные аресты, еще 880 — штрафы, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, суды получили 716 административных материалов на задержанных в день акции 3 августа. За участие в этой акции суды отправили под административный арест 24 человека, 176 оштрафовали, двоих отправили на обязательные работы. По акции 27 июля суды получили 1 199 административных дел. 89 человек получили аресты, 704 — штрафы, шесть — обязательные работы. Судам остается рассмотреть еще около 390 административных дел в связи с этой акцией.