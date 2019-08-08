Кирилл Рогов: Сколько их будет в сентябре?

Подробные данные московского опроса «Левада-центра» об отношении к протестам представляют огромный интерес. И многое объясняют в происходящем. Экстраполяция этих данных показывает, что масштабы протестов (при прочих равных) могут в сентябре резко возрасти.

Но - по порядку несколько ключевых вещей.

1. Информированность и вовлеченность. Внимательно следят за ситуацией вокруг незарегистрированных кандидатов и массовых протестов в Москве 29% москвичей (это «вовлеченность»), что-то слышали – 48%. В целом это очень высокая информированность (77%). Однако среди молодежи (18 – 24 года) доля тех, кто внимательно следит, подскакивает до 43%. И это свидетельство какой-то исключительно высокой политизированности московской молодежи. Почти такое же внимание к ситуации проявляют люди с высшим образованием и наиболее обеспеченные – около 40% «внимательно следят». А вот среди возрастных контингентов 55+ таких лишь 25%.

2. Отношение к протестам. Общий расклад: 37% сочувствуют, 30% индифферентны и 27% не сочувствуют протестующим. Сочувствующих меньше половины, но это самая большая группа из трех. А вот среди молодежи доля сочувствующих достигает уже 55%, а тех, кто настроен против протестов, – всего 9%. 45% сочувствующих в возрастной группе 39 – 54 года (это «предпенсионные» возраста, их отношение к режиму ухудшилось после пенсионной реформы). В пенсионных же возрастах ситуация обратная: здесь сочувствуют протестам 29%, а настроены против них – 38%. Сочувствуют протестам 43% высокообразованных.

3. Из пунктов 1 и 2 напрашивается гипотеза, что информированность/вовлеченность и отношение к протестам – связанные вещи. Так оно и есть. Москва – это город побеждающего интернета. Более 70% в возрасте 18 – 24 и 25 – 39 лет назвали источником сведений о событиях в городе информационные интернет-ресурсы; 50% среди молодежи и около 40% в группе «25-39 лет» назвали на втором месте социальные сети и видео-блоги, а вот телевизор упомянули только 25% молодых и 36% тех, что постарше. Зато у пенсионеров все наоборот: 77% упоминают телевизор, 42% интернет-ресурсы, а соцсети и видеоблоги – порядка 15%. В городе складываются две большие группы людей, в голове которых формируются как бы две достаточно разные картины происходящих событий, потому что у них разные источники информации.

4. Чтобы понять всю эту цифровую эквилибристику в декорациях реального города, важно иметь представление 1) о размерах групп и 2) степени их активности. Молодежи (18 – 24 года) в городе мало: это 7% взрослого населения (во всяком случае, так построена выборка «Левада-центра»). Пенсионеров много – 35% от всего населения. Возраст 25 – 39 тоже достаточно широко представлен – 31% от всех жителей.

Что касается активности, то дело обстоит так. 27% сочувствуют протестам абстрактно, 9% не исключают, что примут в них участие (это мало, кстати), и 2% сказали, что участвовали в последнем каскаде уличных акций. А вот среди молодежи сказали, что участвовали 10% (!), выразили гипотетическую готовность 11%. – Стоп. Тут что-то не так.

5. Попробуем опрокинуть все эти цифры обратно в реальный город. В Москве 7.3 млн взрослых жителей (это зарегистрированные избиратели). Соответственно, молодежи – 500 тыс. (7%). Значит (согласно опросу) в последних акциях участвовали 50 тыс. молодых людей (10% опрошенных заявили это). Но это явно неправда. Опросы опять врут? Отнюдь. При составлении выборки социологи ориентируются на официальную статистику, а не на то, сколько сейчас людей в городе. И если представить, что 60 – 65% молодежи (18 – 24 года) сейчас не в городе, то мы получаем примерно 17 – 20 тыс человек, и это вполне правдоподобное число молодых людей, которые могли участвовать в трех последних акциях протестах (в совокупности).

Из этого, в свою очередь, следует, что если круг источников информации и политические эмоции отсутствующей в городе молодежи не отличается от тех, что свойственны присутствующим (а это скорее всего так), то в сентябре на улицах Москвы мы можем увидеть 50 и более тыс. людей только в возрасте от 18 до 24 лет.

6. Эти калькуляции в значительной степени объясняют ярость развязанного в Москве полицейского террора – волну надо сбить до начала сентября. И угрозы призыва в армию, отчисления из ВУЗов скорее всего будут только нарастать в оставшиеся недели. Но есть и обратная сторона. Тема недопуска независимых кандидатов и вообще выборов в Мосгордуму так или иначе сдуется после 8 сентября. А вот репрессии против молодежи дают молодежным протестам новую, эмоционально и морально еще более сильную Тему. Вот такая вот эквилибристика деспотии.

Источник