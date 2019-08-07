Политолог Кирилл Рогов об обещаниях главы ЦИК Памфиловой и реальности

Как и предполагалось, Элла Памфилова просто вешала людям лапшу на уши, когда рассказывало о том, что ЦИК, дескать, рассмотрит поданные в законном порядке жалобы. Сегодня рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Соболь, Гудкова и Русакову. У избиркома нет возможности принять личные заявления избирателей, чьи подписи были признаны недействительными, заявил член ЦИК Николай Левичев.

То есть как это: людям отказали в регистрации на основании, что подписи поддельные, они приходят на рассмотрении жалобы и приносят подтверждение, что подписи подлинные, а им говорят: нет возможности принять. Служители лжи. Завтра Элла Александровна будет блеять про закон, полномочия и процедуры, одуванчик корысти и обмана.