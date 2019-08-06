Математик Алексей Захаров: Больше 20 000 человек приняло участие в акции 3 августа в Москве

По моей оценке акцию 3 августа на Бульварном кольце могли посетить около 20 тысяч человек.

Одной из целей опроса, проводившегося на субботнем мероприятии, была оценка его численности. Всего было опрошено 287 человек в районе Пушкинской площади и Сретенского бульвара; я благодарен "Белому счетчику" за помощь с волонтерами.

Из опрошенных, только 19% сказали, что они отметились "иду" на фейсбук-странице мероприятия [1]. Далее было необходимо оценить, сколько из числа отметившихся реально участвовали в мероприятии. С этой целью было опрошено 173 человека из числа отметившихся на фейсбук—странице. Из их числа действительно посетили мероприятие 69% [2]; остальные по разным причинам не пришли [3]. Опрос производился среди моих френдов и френдов других участников проекта.

Так как это была не случайная выборка, этот процент потенциально мог быть ниже среди других отметившихся. Поэтому я наугад просмотрел 100 страниц записавшихся на мероприятие не из числа моих френдов. Из 100 человек, у 64 страницы были очевидно политизированы - например, содержали перепосты Навального, призывы к освобождению Егора Жукова и так далее. У нескольких были фотографии с "прогулки по бульварам", сделанные самостоятельно - причем мы говорим о страницах, открытых для публики, а не только для друзей. Так что это были далеко не случайные люди, и я не думаю, что доля не пришедших среди всех отметившихся была намного ниже 69%.

Если оценка в 69% реально посетивших верна и для всех 6.8 тысяч отметившихся, то мы получаем примерно 4.7 тысяч пришедших из числа отметившихся на странице в фейсбуке. Если, в свою очередь, опрос, проведенный на мероприятии, был репрезентативен (то есть на фейсбуке отметился каждый пятый из реально пришедших), то получается примерно 24.7 тысяч человек, посетивших это мероприятие.

Это число может быть ниже, если часть опрошенных на Бульварном кольце стеснялись говорить, что они отмечались на фейсбук-странице. Однако мне представляется сомнительным, что таким образом умолчал о своих действиях какой-то значительный процент людей. Во-первых, люди охотно отвечали (всего менее 20% опрошенных отказались отвечать, по оценкам интервьюеров). Во-вторых, на прошлой акции, когда я пытался задавать тот же вопрос, я получил похожее распределение ответов - при этом значительная часть ответивших также сказала, что не пользуется или почти не пользуется фейсбуком. Очень многие узнают о подобных мероприятиях из Youtube, ВКонтакте или Telegram - в особенности молодые, составлявшие большинство участников. В-третьих, часть пришедших на Бульварное кольцо пользователей фейсбука отмечались "интересуюсь", а не "иду" (таких в нашей выборке было 7.4%). Наконец, наиболее осторожные люди предпочитают не афишировать свое участие в подобных акциях и не отмечаются на страницах ивентов (со слов интервьюеров, некоторые именно так объясняли свое нежелание отмечать "иду" на открытой интернет-странице). Если треть опрошенных, отметившихся "иду", испугались отвечать и умолчали об этом, то оценка числа участников мероприятия составит 16.5 тысяч человек; я склонен думать, что это - консервативная оценка численности.

Высокое число участников подтверждается и низким процентом задержанных. Из 119 френдов, посетивших мероприятие, известно лишь о четырех задержанных [4], из которых двое были отпущены из автозаков без протокола - а ведь всего была задержана тысяча человек, это достоверно известно. Конечно же, средний возраст опрошенных френдов выше, чем у опрошенных на мероприятии (в том числе из-за того, что у фейсбука более возрастная аудитория), но ведь задерживали не только очень молодых людей - половина задержанных, то есть 500 человек, была старше 27 лет [5].

Почему участникам могло казаться, что их меньше? Во-первых, мы говорим не об одномоментном числе участников, а об общем числе посетивших его в течение 2-3 часов. В каждый момент времени людей было меньше; в этом отличие стихийных мероприятий от организованных митингов и шествий, когда все участники одновременно собираются в одном месте. Во-вторых, формат был выбран не слишком удачно: люди оказались рассредоточены по большой площади, двигались вдоль тротуаров, и, таким образом, не было ощущения большого присутствия народа. По ощущениям Бориса Штерна Борис Штерн (Boris Stern):

"Прошел ... от Арбатской до Чистых прудов ... Сначала народу было мало, но после Пушкинской встречный поток окреп (видимо и попутный тоже, но его сложней наблюдать). Пробовал считать число встречных в секунду - от нуля до 10 человек. Множим среднее - 3 человека на 3000 секунд - получаем 9000, столько же и в нашем потоке. А еще после Чистых прудов и позже по времени... То есть, народ был."

Оценка численности стихийных акций - трудно решаемая задача; визуальные оценки могут отличаться в разы. Изложенная здесь методика может позволить делать это с достаточно высокой точностью [6].





[1] Вопрос был такой: "Вы отмечались на странице этого мероприятия в Фейсбуке?" (варианты ответа - отмечался, что иду; отмечался, что интересует; не отмечался)

[2] Это - процент от общего числа опрошенных френдов. У всех не ответивших проверялись страницы, и если там были фотографии с митинга (именно селфи, а не чужие перепосты), или записи типа "я сходил на Бульварное кольцо", то такой человек засчитывался как сходивший. Таким образом, 69 процентов пришедших на мероприятие - это консервативная оценка, так как все не ответившие на вопрос считались не пришедшими.

[3] Например, часть людей отметились на мероприятии из чувства солидарности, хотя проживала не в Москве; другие люди не пришли из-за болезни или поездок.

[4] При этом известно, что 102 человека задержаны не были

[5] Данные о возрасте 751 задержанного предоставила ОВД-Инфо

[6] Точность прогноза можно повысить за счет четырех следующих вещей. Во-первых, это использование большего числа волонтеров для получения более репрезентативной выборки участников митинга (у нас волонтеров было трое). Во-вторых, это более тщательный анализ процента пришедших от числа зарегистрировавшихся - в первую очередь, использование большого числа интервьюеров. В-третьих, это совершенствование методики определения числа отметившихся участников мероприятия - например, верификация вопроса при помощи опросного эксперимента. В-четвертых, это анализ пользователей других площадок - например, ВКонтакте.