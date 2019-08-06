Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав двух участников акции 27 июля

Прокуратура Москвы через суд требует лишить родительских прав семью, пришедшую на акцию 27 июля с годовалым ребенком.

«Супружеская пара 27 июля приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В свою очередь, отец мальчика — не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в г. Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в г. Москве. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве считают, что «супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».

Ранее в Следственном комитете сообщили, что один из участников «массовых беспорядков» 27 июля Сергей Фомин скрылся — покидая митинг, он взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Фомин объявлен в розыск.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После шествия 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят десять человек.