Активист Евгений Овчаров: Спасти Егора Жукова

Рассказываю, что произошло и происходит сейчас.

Мой друг и соратник, Егор Жуков, чей штаб я возглавлял на этой предвыборной кампании, 1 августа публикует на своём канале ролик.

В нем он говорит: «Россия неминуемо будет свободной, но мы с вам можем не дожить до этого, если позволим страху победить. Потому что, когда побеждает страх, наступает тишина. Тишина, которая будет прервана звуком торможения чёрного воронка за окном, и делящим жизнь на до и после грохотом дверного звонка».

Через 8 часов после публикации видео, 2 августа в 02:05 в его квартире начался обыск.

03:00 я приезжаю к его дому, параллельно мы с друзьями ищем ему адвоката.

05:00 утра. Прибыл адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

05:30 утра.

Егора выводят из дома несколько сотрудников СК и, предположительно, сотрудников центра «Э». Перед тем, как его заталкивают в машину, он успевает сказать мне: «Двести двенадцатая».

06:00 утра. Егора увозят в Следственный комитет. Я вместе с его родителями поднимаюсь в квартиру после обыска. Флэшки, телефон, ноутбук, даже камера для съемки роликов на его YouTube-канал изъяты силовиками. Мы ждём окончания допроса и новостей от адвоката.

Около 12:00 дня заканчивается его допрос в СК. Ему вменяют 212 часть 2 по которой ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Егор отказывается от показаний против себя и кого-либо ещё. Говорят, что суд будет завтра, а пока его везут в ИВС по СВАО.

12:20 я еду на такси в СВАО, и в такси получаю информацию о том, что суд будет черед два часа и пройдёт на Пресне. Разворачиваю такси туда. Пишу посты и сообщения друзьям, чтобы приезжали поддержать Егора.

В 15:00, когда должен был начаться суд над ним, в здании суда уже несколько десятков человек, которые пришли поддержать Жукова.

17:30 вечера. С опозданием в 2,5 часа Егора заводят в зал суда в наручниках с конвоем, а на этаже курсировало несколько десятков силовиков. Группа поддержки на этаже насчитывает уже более двух сотен самых разных людей: Студенты ВШЭ, МГУ, активисты и сборщики подписей, блогеры, журналисты...

Суд отказывается перенести заседание несмотря на то, что всё это время Егору не давали есть, пить, спать, постоянно водили из одного закрытого кабинета в другой и оказывали жесткое психологическое давление.

Каждый раз, как конвой проводит Егора мимо толпы (которую постоянную шугают и отпугивают сотрудники службы судебных приставов), люди аплодируют ему и кричат слова поддержки.

Около 19:00 2 августа суд избрал Егору меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей. Суд считает, что на одном из видео следствия «человек, похожий на Егора показывает рукой жест, зазывающий толпу направо», а это значит, что он «координирует толпу и участвует в массовых беспорядках». Когда его выводят из здания суда и отводят в машину, люди аплодируют несколько минут. Силовики смеются над толпой и мерзко шутят над пришедшими к суду.

К 22:10 мы с его отцом разместили на странице Дмитрий Гудковномер счёта, на который собираем пожертвования на проведение судебного процесса. На данный момент собрано нами уже более ₽1’200’000, которые пойдут на юридическую защиту Егора. Когда мы победим и он будет на свободе, оставшиеся деньги отправятся правозащитным организациям.

05:00 утра, 3 августа. После более 40 часов без сна я, наконец, выключаюсь.

23:40 вечера, 3 августа. Придя в себя и координируясь с нашими друзьями, я пишу этот пост.

Сейчас я на постоянной связи с родителями Егора и его адвокатом Леонидом Соловьевым.

«Эхо Москвы», «Дождь», «МБХ медиа», «Новая газета» и многие другие СМИ трезво освещают этот судебный процесс и происходящий беспредел со стороны властей.

Организация «ВШЭ за Егора Жукова», как и мы, его друзья и штаб, активно участвует в борьбе за его освобождение.

Я от всего сердца благодарен всем, кто помогает финансово, морально, информационно и собирая передачки.

Нужна огласка. Потому что иначе «наступит тишина, которая будет прервана звуком торможения чёрного ворона». Воронка, который может приехать за каждым.

#СвободуЕгоруЖукову

Помочь Егору можно, перечислив деньги на карточку его отца (на юридическую помощь):

PayPal paypal.me/zhsergei

Сбербанк 4279 3800 2173 3730

Либо на счёта организации «ВШЭ за Егора Жукова» (на передачки):

4276 3801 3947 9013