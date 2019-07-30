«Шеф поставил задачу»

The New Times , кинорежиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Убийцы до сих пор не найдены и не осуждены. Весь этот год Центр «Досье» Михаила Ходорковского вел свое расследование этой трагедии. И в годовщину убийства опубликовал подробный NT публикует третью главу отчета, в которой подробно рассказывается о деятельности компаний Пригожина в Африке и в Центральноафриканской Республике, в частности.



Год назад в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были убиты наши коллеги — журналист Орхан Джемаль, который много лет сотрудничал , кинорежиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Убийцы до сих пор не найдены и не осуждены. Весь этот год Центр «Досье» Михаила Ходорковского вел свое расследование этой трагедии. И в годовщину убийства опубликовал подробный отчет по итогам расследования. В этом расследовании не только сделана 3D реконструкция убийства, но и самым подробным образом проанализированы и опровергнуты официальные версии убийства, такие как ограбление, доказывается, что за журналистами с самого начала шла слежка, а оперативная игра велась еще на стадии подготовки экспедиции в ЦАР. «Досье» утверждает, что ни правоохранительные органы ЦАР, ни российские правоохранители серьезным поиском убийц журналистов не занимаются, напротив, факты скорее указывают на то, что делается все, чтобы истинные виновники трагедии не были установлены. Наконец, из доклада «Досье» очевидно явствует, что люди, непосредственно связанные со структурами питерского предпринимателя, известного как «повар Путина» Евгения Пригожина могут иметь самое непосредственное отношение к трагедии.публикует третью главу отчета, в которой подробно рассказывается о деятельности компаний Пригожина в Африке и в Центральноафриканской Республике, в частности.

Деятельность «Компании» Евгения Пригожина за пределами РФ

3.1. Характеристика деятельности «Компании» Евгения Пригожина на территории Африки



В рамках расследования убийства троих журналистов в Центральноафриканской Республике эксперты Центра «Досье» изучили внутренние документы «Компании», посвященные деятельности политтехнологов, геологов и сотрудников ЧВК в ЦАР.

Данные, полученные Центром «Досье», говорят о том, что Евгений Пригожин и его сотрудники активно работают над центральноафриканским проектом с 2017 года. 21 сентября 2017 года семь специалистов компании «М Инвест» (Евгений Фролов, Николай Добронравин, Борис Нижевенков, Вячеслав Ботеев, Евгений Ходотов, Дмитрий Сытый, Александр Кузин) по приглашению президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры прибыли в ЦАР для более глубокого изучения возможностей разведки и добычи природных ресурсов на территории страны (приложение B17).

7 октября 2017 года в Сочи представители «Компании» Евгения Пригожина провели встречу с членами правительства ЦАР, на которой были определены основные направления стратегического партнерства, а именно 1) создание горнодобывающей компании; 2) вопросы социальной политики и информации; 3) вопросы безопасности (см. приложение B18). Следует отметить, что спустя два дня, 9 октября 2017 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Сочи официальную встречу с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой, на которой они договорились о наращивании межгосударственного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях.

Согласно меморандуму между аффилированными с Евгением Пригожиным представителями РФ и центральноафриканской стороной о создании горнодобывающей компании, было принято решение об отправке в ЦАР группы российских экспертов (юристов, геологов и политологов) не позднее 16 октября 2017 года. При этом в документе указывалось, что «приняв во внимание указания президента Республики для президиума любыми способами содействовать реализации актуального проекта, сторона ЦАР взяла на себя обязательства максимально ускорить и упростить все бюрократические процедуры». Более того, президент ЦАР обязался просить таможенные службы страны упростить ввоз промышленного оборудования и сократить таможенные сборы.

Планировалось, что не позднее 26 ноября 2017 года компания получит лицензию, до 15 января 2018 года — разрешение на исследование и разведку месторождений, в свою очередь, до 10 февраля 2018 года начнутся работы. Договоренности предусматривали, что российские геологи могут начать первичное исследование месторождений еще до получения лицензии при условии сопровождения специалистов из Министерства горнодобывающей промышленности ЦАР. Отмечалось, что «по взаимному согласию стороны выбрали приоритетные зоны для деятельности по исследованию и разведке месторождений и организации добычи: Лобае, Верхнее Котто. Центральноафриканская сторона также отметила, что одна из основных зон с большим количеством месторождений алмазов находится вокруг города Уадда».

В меморандуме отмечалось, что цель защиты районов разработки месторождений оправдывает присутствие вооруженных российских специалистов в ЦАР. Договоренности в вопросах безопасности включали отправку в ЦАР российских специалистов, осуществляющих личную охрану президента и переподготовку служащих ВС ЦАР.

Как удалось установить Центру «Досье», достигнутые соглашения действительно были исполнены в рамках намеченного срока. Уже 25 октября 2017 года сотрудник Пригожина Евгений Ходотов зарегистрировал в ЦАР компанию Lobaye Invest, которая на 100% принадлежит российской компании «М-Финанс» (см. приложение C.64). Lobaye Invest занимается добычей золота и алмазов, в основном в префектурах Лобае и Верхнем Котто, а также, предположительно, на золотодобывающем руднике Ндассима. 4 апреля 2018 года компании Lobaye Invest было предоставлено разрешение на разработку месторождений в районе четырех городов ЦАР — Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа.

Необходимо отметить, что Евгений Ходотов ранее являлся генеральным директором компании «М-Финанс». Впоследствии Евгений Ходотов продал компанию Елене Кочиной (см. приложение B19). Имя Ходотова также было найдено на сайте Лиги ветеранов РУБОП (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью) в Санкт-Петербурге. Согласно данным журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, Ходотов также работал в главном управлении МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Коротков отмечает, что многие сотрудники службы безопасности Пригожина ранее работали именно в этом подразделении.

В числе внутренней документации «Компании» Центру «Досье» удалось получить список учредителей проектов за ноябрь 2018 года, в котором генеральным директором Lobaye Invest значится уже не Евгений Ходотов, а Дмитрий Сергеевич Сытый (см. приложение C.65).

По данным «Досье», Дмитрий Сытый является одним из главных помощников и переводчиков Валерия Захарова. Именно Сытый вел переписку с сотрудниками посольства России в ЦАР относительно деятельности «Компании», при этом дипломаты согласовывали с ним свои ответы на запросы родственников погибших журналистов. Дмитрий Сытый в совершенстве владеет английским, французским и испанским языками. Согласно его резюме, после окончания Государственного университета экономики и финансов он проходил обучение в Международном университете Каталонии, а также в бизнес-школе SKEMA в Париже (см. приложение B20). По данным системы СПАРК-Интерфакс, Сытый является совладельцем компании «ТФ «Силуэт» в Санкт-Петербурге. Наряду с Евгением Ходотовым, Дмитрий Сытый был в числе семи специалистов «М Инвест», прибывших в ЦАР еще 21 сентября 2017 по приглашению президента Туадеры.

В распоряжении Центра «Досье» оказался список сотрудников «Агентства интернет-исследований» Евгения Пригожина. В нем Дмитрий Сытый указан в качестве сотрудника отдела переводов, осуществляющего манипулирование общественным мнением [Manipulation Publicist] (см. приложение C.66). В списке также значится имя Кирилла Романовского [Disinformation Specialist] (см. Приложение C.67).

В феврале 2019 года издание «Настоящее время» проанализировало бухгалтерские документы компаний «М-Финанс», «М Инвест» и «Мегалайн», а также других фирм, связанных с Евгением Пригожиным. Было установлено, что платежи совершались как в пользу структур предпринимателя, так и на счета сторонних подрядчиков, при этом аффилированные с Пригожиным «М-Финанс», «М Инвест», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Кредо», «Комбинат «Конкорд», «Конкорд М», «Бизнес проджект», «Мегалайн», «Сервис К», «Брокер Эксперт», «Лизена», «ИнвестГлобалГрупп» и «Новые технологии СПА» систематически перечисляли друг другу деньги по договорам процентного займа.

В ЦАР деятельность Пригожина осуществляется через несколько юридических лиц — «М-Финанс», «М Инвест», а также Lobaye Invest. В зарплатных ведомостях этих компаний, оказавшихся в распоряжении Центра «Досье», помимо геологов указаны российские инструкторы (относящиеся к службе безопасности), переводчики и политологи (политтехнологи). Все эти люди являются частью «Компании» — единого проекта Евгения Пригожина, включающего в себя многочисленные направления деятельности за пределами РФ. Ряд сотрудников «Компании» идентифицирован в ведомостях номерами жетонов «ЧВК Вагнера», начинающихся с буквы «м». Так, например, «руководителю группы инструкторов» Валерию Захарову присвоен номер «м-5658», а «инструктору по снайперской и огневой подготовке» Александру Заличеву, двукратному чемпиону РФ по стрельбе — номер «м-0197» (см. приложение B10).

В декабре 2017 года Комитет Совета Безопасности ООН получил уведомление РФ о подготовке центральноафриканских сил обороны и безопасности с участием пяти военных и 170 гражданских российских инструкторов сроком на один год. Источники Центра «Досье» в ЦАР подтвердили, что так называемая российская ЧВК обеспечивает безопасность и воздушные перевозки для компании Lobaye Invest. В распоряжении «Досье» оказались документальные подтверждения того, что для авиаперевозок в ЦАР «Компания» использует два самолета Cessna 182Т: 1) рег. номер RA-67717 (собственник — «М-Финанс»; пилоты Игорь Байбаков и Александр Калинбет — сотрудники Lobaye Invest) и рег. номер RA-67581 (собственник — «М Инвест») (см. приложения B22a, B22b).

Фотографии из офиса «Компании» в ЦАР, сделанные в мае 2018 года, подтверждают, что в помещении хранились как минимум четыре автомата АК-47 (из оружия подобного типа были расстреляны журналисты). К оружию имели свободный доступ гражданские сотрудники «Компании» (переводчики, политологи и др.). Сотрудники «Компании» неоднократно выезжали на стрельбища (см. приложения C.68.a, C.68.b, C.68.c, C.68.d).

«Политологи», указанные в ведомостях, реализуют отдельное направление работы «Компании», включающее социологические исследования, разведдеятельность и мероприятия по манипулированию общественным мнением. При этом «вопросы социальной политики и информации» были отмечены в качестве важнейшей стратегической инициативы в меморандуме представителей РФ, аффилированных с Пригожиным, и правительством ЦАР от 7 октября 2017 года (см. приложение B18). Под этим, в частности, подразумевалось «ознакомление населения с программой президента Центральноафриканской Республики, создание положительного образа с целью улучшения климата для капитальных инвестиций».

Центр «Досье» ознакомился с внутренней презентацией сотрудников «Компании», посвященной оценке результатов деятельности в ЦАР за период с октября 2017 по октябрь 2018 года. Из презентации следует, что в работу «политологов» «Компании» входила организация гуманитарной помощи, информационная поддержка политики президента Туадеры и проведение социологических исследований (см. приложение B23).

Евгений Пригожин постоянно отрицает свою связь как с «ЧВК Вагнера», так и с коммерческими структурами, осуществляющими деятельность на территории ЦАР, Судана, Мадагаскара, ЮАР и других стран. Тем не менее, полученные Центром «Досье» материалы свидетельствуют о личном участии Евгения Пригожина в африканском проекте и осуществлении им систематического контроля за деятельностью «Компании».

Так, в распоряжении «Досье» оказался документ аффилированной с Пригожиным компании «М Инвест», отправленный на имя заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и подписанный лично Е. Пригожиным (см. приложение B24). Документ содержит запрос об оказании содействия в ускоренном оформлении российских виз для двух министров ЦАР (Thierry Herve Oronfei-Fiogbia и Rameaux Claude Bireau), а также гражданина Южного Судана Issa Hassan Mohamed Abouna. Визит для обсуждения совместных с «М Инвест» проектов был запланирован на период с 23 по 28 августа 2017 года. Документ был зарегистрирован в канцелярии МИД РФ под номером 6616 от 21.08.2017 года.

Центру «Досье» удалось установить, что деятельность Евгения Пригожина в ЦАР и других странах Африки находит активную поддержку со стороны МИД РФ. Так, в переписке между бывшим чрезвычайным и полномочным послом в ЦАР С. И. Лобановым и представителем Департамента Африки МИД РФ Глушенковым А.М. последний отмечает, что секретариат заместителя министра иностранных дел М. Л. Богданова уже неоднократно интересовался вопросом о выдаче виз трем иностранным гражданам (см. приложение C.69).

Как уже отмечалось ранее, атташе посольства РФ в ЦАР Константин Лехов согласовывал свои ответы одному из родственников погибших журналистов с переводчиком частной компании Дмитрием Сытым. Лехов также пересылал сотруднику «Компании» внутренние документы с печатью консульского департамента МИД РФ (см. приложение B15a, B15b). Анализ ряда других документов позволяет сделать вывод о том, что представители Министерства иностранных дел не только тесно взаимодействуют с «Компанией» Евгения Пригожина, но и согласовывают с ней свои действия.

Центр «Досье» также обнаружил доказательства тесной координации деятельности «Компании» Пригожина с Минобороны РФ. Так, известно, что военная база в Беренго используется как инструкторами, направленными в ЦАР по линии Министерства обороны РФ, так и сотрудниками «Компании», идентифицированными во внутренних документах с помощью номеров жетонов «ЧВК Вагнера» под буквой «м». Несмотря на то, что Евгений Пригожин не является официальным представителем Минобороны РФ, он принимает личное участие в межправительственных встречах на уровне министерства. В ноябре 2018 года «Новая Газета» опубликовала видео, на котором была запечатлена встреча между министром обороны Сергеем Шойгу и ливийским маршалом Халифой Хафтаром. Помимо Шойгу российскую сторону представляли начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов, а также Евгений Пригожин. Во время встречи обсуждалась ситуация в Ливии и на Ближнем Востоке, где Пригожин имеет как потенциальные интересы, так и активные проекты (Ливия, Сирия, Египет). Центр «Досье» также выяснил, что сотрудники «Компании» готовили аналитические справки для Минобороны РФ. Об этом, в частности, свидетельствует документ под названием «ливия для шойгу-20.03.19.doc», из метаданных которого следует, что его автором является руководитель «бэк-офиса» Петр Бычков (см. приложение B25). Шойгу — не единственный представитель Минобороны РФ, с которым сотрудники «Компании» делятся подобными отчетами. Согласно переписке между региональным директором компании «М Инвест» в Судане Михаилом Потепкиным и руководителем «бэк-офиса» Петром Бычковым от 8 апреля 2018 года, подготовленная ими справка «страны африки» была предназначена для сотрудника Минобороны РФ Кострюкова (см. приложение C.70) Документ представлял собой анализ политической и экономической ситуации в 15 африканских странах.

Многочисленные подтверждения личного участия Евгения Пригожина в деятельности «Компании» обнаруживаются во внутренней коммуникации «Компании», оказавшейся в распоряжении Центра «Досье». Значительная роль в переписке сотрудников, которые работают в Санкт-Петербурге («бэк-офис»), Судане, ЦАР и на Мадагаскаре, отводится обсуждению задач «шефа» («Евгения Викторовича»). Помимо регулярных рабочих совещаний, сотрудниками упоминается коммуникация с Пригожиным по защищенному каналу связи. Евгений Пригожин лично координирует текущую деятельность «Компании», формулирует задачи и контролирует их исполнение, а также самостоятельно формирует кадровые ресурсы, назначая людей на те или иные должности, или лично увольняет сотрудников. Это, в частности, подтверждается сообщением Евгения Копотя (политолога, базировавшегося в ЦАР), адресованным Надежде Крамар (помощнице руководителя «бэк-офиса» Петра Бычкова) от 10 февраля 2019 года: «Шеф же всегда давал указания не через координаторов, а лично» (см. приложение C.71) (Cм. подробнее более полную переписку сотрудников «Компании» в приложении B29)

В том же чате обнаруживаются подтверждения того, что Евгений Пригожин не только координирует провокации «Компании», направленные против представителей российской оппозиции, но и лично участвует в них. Так, в феврале 2019 года в Telegram-канале «Незыгарь» появились фотографии Алексея Навального и Евгения Пригожина со следующим текстом: «02.02.2019 около 13 часов у Навального закончилась встреча на 6 этаже в отеле Sokos на 8 линии Васильевского острова 11–13 с Пригожиным Евгением Викторовичем». В переписке c Евгением Копотем от 4 февраля 2019 года Надежда Крамар утверждает, что в действительности это был фейк, подготовленный самим Евгением Пригожиным:

06:36 Надин [Надежда Крамар] все просто. вчера был ФЕЙК. и теперь оппозиция взъелась

06:40 Evg Kopot [Евгений Копоть] Какой фейк?

06:36 Надин [Надежда Крамар пересылает сообщение из телеграмм-канала «Незыгарь»]

02.02.2019 около 13 часов у Навального закончилась встреча на 6 этаже в отеле Sokos на 8 линии ВО 11-13 с Пригожиным Евгением Викторовичем. После встречи Навальный покинул гостиницу на автомобиле Фольксваген г/н В677ВЕ198. Пригожин пешком дошел до адреса Набережная Лейтенанта Шмидта д.7 и зашел внутрь.

06:36 Надин [Надежда Крамар]: причем)) мне рассказали как это произошло, шеф сходил пофоткался и ушел

06:44 Надин [Надежда Крамар]: так вот, к нам в Питер приезжал навальный, остановился рядом с офисом конкорда, прям за углом отель Сокос

06:45 Надин [Надежда Крамар]: чтобы провести в два часа какое-то мероприятие для своих сектантов

Далее Надежда Крамар пересылает 13 сообщений из различных телеграмм-каналов об этой фейковой «встрече».

07:28 Надин [Надежда Крамар]: Троллит ))). Встречи и правда не было

(см. приложения C.72.a, C.72.b, C.72.c, C.72.d, C.72.e, C.72.f, C.72.g, C.72.h,C.72.i, C.72.j, C.72.k, C.72.l, C.72.m, C.72.n)

В чатах сотрудников «Компании» упоминается ряд должностных лиц МИД и Минобороны РФ, а также представители правительств африканских стран.

Так, например, в переписке Михаила Потепкина с Евгением Копотем упоминаются заместитель Сергея Лаврова Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера:

15 апреля 2018 года

03:09 Evg Kopot [Евгений Копоть]: Поговорил с шефом. Озвучил мысль об ускорении вопросов с африк союзом

03:10 Миша Потепкин [Михаил Потепкин]: и как мысль

03:10 Evg Kopot [Евгений Копоть]: Воспринял. Говорит что мне сделать, могу пнуть Богданова. Говорю, что жду тебя, встретимся с послом Афр союза и тогда будем пинать. Он окей.

(см. приложение C.73)

28 апреля 2018

03:28 Evg Kopot [Евгений Копоть]: Настя звонила, говорит шеф хочет пообщаться

03:28 Evg Kopot [Евгений Копоть]: шеф поставил задачу прописать сценарии, для Т [Фостен-Арканж Туадера], как в песках [Сирия] делали, если — то

07:03 Миша Потепкин [Михаил Потепкин]: только что шеф звонил)) стебался

(см. Приложения C.74.a, C.74.b)

Как следует из электронной переписки сотрудников, руководитель «Компании» Евгений Пригожин издал приказ совершать валютные платежи только после его личного одобрения: «По распоряжению Руководителя компании с сегодняшнего дня 24.01.2018 г. все валютные платежи согласуются в оплату проставлением штампа Руководителя непосредственно на самой заявке, распечатанной инициатором из 1C УУ. <…> Валютные заявки без штампа Руководителя и необходимых документов к ним оплачиваться не будут». После этого на согласованных документах стала встречаться «печать Пригожина» (см. приложение B26). Например, на штатном расписании компании «М Инвест» и в заявке на выдачу денежных средств под отчет для закупки дизельного топлива сотрудниками «Компании» в ЦАР (Ерохину Олегу Вячеславовичу и «Привалу»). Оттиск такого же штампа был обнаружен на документах, в которых согласовывались затраты на лечение сотрудников «ЧВК Вагнера». В совокупности с другими известными данными это позволяет предположить, что с высокой долей вероятности эту печать использовал лично Евгений Пригожин — он был ознакомлен с содержанием этих документов и одобрил их.

Из внутренней коммуникации сотрудников «Компании» также стало известно, что Евгений Пригожин вместе с Валерием Захаровым, Сергеем Лавровым, Михаилом Богдановым, Михаилом Потепкиным и Евгением Копотем был награжден центральноафриканским «Орденом примирения» (l’Ordre de la Réconciliation) (см. приложение C.75a). Саму награду придумали и разработали в «бэк-офисе». Списки представленных к награде также составлялись в Санкт-Петербурге (см. приложение C.76.c, C.76.s, C.75.e).

Оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье» документы подтвердили факты вмешательства «Компании» во внутреннюю политическую систему целого ряда государств Африки, включая, помимо ЦАР, также Мадагаскар, ЮАР и Судан. Правовая оценка дана в следующем разделе доклада.

3.2 Деятельность «Компании» Евгения Пригожина в контексте международного права и нарушений прав человека

В рамках анализа зарубежной активности «Компании» эксперты Центра «Досье» дали правовую оценку деятельности аффилированных с Евгением Пригожиным лиц за пределами РФ.

Несколько лет назад стало очевидно, что интересы Пригожина вышли за границы не только ресторанно-кейтерингового бизнеса, но и Российской Федерации. Как отмечают СМИ, «имя Евгения Пригожина стало синонимом неформального присутствия России в конфликтных точках, где есть ее интересы, от Сирии до Западной Африки и Венесуэлы».Присутствие это обеспечивается силами наемников «ЧВК Вагнера», которые впервые были замечены в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике в 2014 году.

Практически полное отсутствие информации о «ЧВК Вагнера» в официальных источниках неудивительно — деятельность, осуществляемая компанией, была криминализована в 1996 году, когда был принят новый Уголовный кодекс РФ. Ст. 359 УК РФ рассматривает наемничество как отдельный состав преступления. Понятие «наемник» раскрывается в примечании к статье: наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. Ключевые слова здесь — «в вооруженном конфликте или военных действиях». В этом состоит различие в трактовке наемничества с точки зрения уголовного права РФ и международного права: российская уголовно-правовая доктрина толкует понятие наемничества значительно уже, нежели международно-правовые акты.

С точки зрения международного права, термин «наемник» означает любое лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, руководствуется главным образом желанием получить личную выгоду, не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, не направлено государством, не являющимся стороной конфликта, для выполнения официальных обязанностей. Таким образом, наемников «нанимают для того, чтобы сражаться или совершать нападения в стране или в ходе конфликта, к которым они не имеют непосредственного отношения». Согласно ч. 2 ст. 1 Конвенции 1989 года, термин «наемник» означает также любое другое лицо, которое в любой другой ситуации специально завербовано на месте или за границей для участия в совместных насильственных действиях, направленных на свержение правительства или подрыв конституционного порядка государства иным образом, или подрыв территориальной целостности государства.

В тексте Конвенции отмечается, что наемники вербуются, используются, финансируются и обучаются для деятельности, нарушающей такие принципы международного права, как суверенное равенство, политическая независимость, территориальная целостность государств и самоопределение народов. Конвенция устанавливает, что деятельность, которую осуществляют наемники, нарушает основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН и иных международно-правовых актах, а также положение о том, что лицо, занимающееся такой деятельностью, подлежит уголовному преследованию либо выдаче.

Проблемам наемничества и использования наемников как средства нарушения прав человека посвящена Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 23 января 2017 года. В п. 12. Генеральная Ассамблея осуждает безнаказанность, которой в любой форме пользуются участники наемнической деятельности и те, кто несет ответственность за использование, вербовку, финансирование и обучение наемников, и настоятельно призывает все государства привлекать их, без какого-либо различия, к судебной ответственности в соответствии со своими обязательствами по международному праву. Большое внимание в данной Резолюции уделено деятельности частных компаний, предлагающих международные военные, консультационные и охранные услуги; предлагается ввести запрет на участие таких компаний в вооруженных конфликтах или действиях, направленных на дестабилизацию конституционных режимов. Особо отмечена необходимость регистрации и лицензирования таких частных военных компаний, чтобы их услуги не препятствовали осуществлению прав человека и не нарушали прав человека в стране-получателе. В п. 7 Генеральная Ассамблея «подчеркивает свою крайнюю обеспокоенность влиянием деятельности частных военных и охранных компаний на осуществление прав человека, особенно их деятельности в ситуациях вооруженных конфликтов, и отмечает, что частные военные и охранные компании и их персонал редко привлекаются к ответственности за нарушения прав человека».

Тот факт, что Россия отозвала свою подпись под Римским Статутом и вышла из-под юрисдикции Международного уголовного суда, на сегодняшний день означает невозможность привлечения ее к ответственности в соответствии с Римским статутом за действия на Украине, в Сирии и других странах, в которых принимали участие в том числе и наемники, подготовленные «ЧВК Вагнера». Тем не менее действия наемников на Украине не остались без внимания: в 2017 году «ЧВК Вагнера» пополнила санкционный список США по причине участия в необъявленной войне на Украине. Как указано в пресс-релизе государственного казначейства США, «ЧВК Вагнера» рекрутировала и направляла солдат для участия в боевых действиях вместе с сепаратистами на востоке Украины и в связи с этим «была признана ответственной, замешанной либо прямо или косвенно участвовавшей в действиях, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету либо территориальной целостности Украины». Руководитель «ЧВК Вагнера» Дмитрий Уткин попал в санкционный список тогда же и на тех же основаниях, а также за то, что «прямо или косвенно действовал либо намеревался действовать в интересах или от имени «ЧВК Вагнера». За год до этого из-за причастности к военным действиям России на Украине в санкционный список был внесен Евгений Пригожин.

Информация о возможном присутствии в ЦАР российских наемников стала поступать весной 2018 года. Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что «ЧВК Вагнера» активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат. В докладе экспертной группы Совета Безопасности от 14 декабря 2018 года сообщается, что в мае и октябре 2018 года российские инструкторы участвовали в перевозке материалов для строительства больниц и транспортных средств из Судана в ЦАР. До апреля 2018 года присутствие российских инструкторов среди сотрудников президентской гвардии было связано с их участием в учениях. Впоследствии инструкторы были заменены шестью российскими сотрудниками из частной центральноафриканской компании Sewa Security. Известно, что Sewa Security также отвечает за личную охрану президента ЦАР. Впервые сотрудники Sewa были замечены рядом с президентом Фостен-Арканжем Туадерой в августе 2018 года. Центр «Досье» получил подтверждение того, что документооборот компании Sewa Security велся сотрудниками «Компании» Пригожина.

Из меморандума между представителями РФ, аффилированными с Евгением Пригожиным, и правительством ЦАР, оказавшегося в распоряжении Центра «Досье», следует, что в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества, закрепленных на встрече в Сочи 7 октября 2017 года, была заявлена охрана президента ЦАР: «Российская сторона также полагает, что необходимо осуществить предварительный отбор и переподготовку личного состава охраны президента Центральноафриканской Республики. В связи с этим Российская Федерация готова предоставить бронированный автомобиль, современное оборудование для обеспечения безопасности, а также отправить группу экспертов для организации личной охраны президента Центральноафриканской Республики». Еще одной договоренностью между российской стороной и правительством ЦАР, указанной в документе, было «создание условий для защиты при помощи свободного проезда через Судан»: «В ходе дискуссии стороны пришли к соглашению, что присутствие вооруженных специалистов иностранного происхождения может быть оправдано в данном контексте целями защиты районов разработки месторождений полезных ископаемых. Эти специалисты могут быть замаскированы под сотрудников суданского охранного предприятия». Для выполнения этой задачи стороны решили создать секретный центр военной подготовки на территории аэродрома в г. Уадда: «Центральноафриканская сторона признала необходимость создания центра подготовки солдат Национальной гвардии, состоящей из граждан Центральноафриканской Республики».

Особо следует отметить раздел 2.5 документа «Проблемы взаимодействия с ООН и MINUSCA, включая введение вооруженных сил и их легализацию на территории ЦАР». В нем отмечается, что согласно постановлению ООН № 2127 от 05.12.2013 введение вооруженных сил и их использование в целях защиты и безопасности возможно только после получения одобрения Советом Безопасности ООН прошения со стороны президента ЦАР. Центральноафриканская сторона отметила, что получение подобного рода авторизации на практике занимает около трех месяцев, однако она «не видит препятствий для того, чтобы создать подразделение по охране президента до получения необходимого разрешения. Если у ООН и MINUSCA возникнут вопросы к создавшейся ситуации, правительство Центральноафриканской Республики займется обоснованием присутствия личного состава вооруженных сил российского происхождения».

В результате переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой (Сочи, 9 октября 2017 года) Россия запросила у Совета Безопасности ООН исключение из эмбарго на поставку оружия в ЦАР для передачи правительству военной техники и запуска программы подготовки местных вооруженных сил. В декабре Россия получила от ООН одобрение на поставку первой партии оружия в ЦАР. 26 декабря 2017 года Комитет Совета Безопасности ООН получил от России уведомление о подготовке центральноафриканских сил обороны и безопасности с участием 5 военных и 170 гражданских российских инструкторов сроком на один год.

Первая подготовка персонала ЦАР национальных сил обороны и безопасности военными (5) и гражданскими (170) инструкторами Российской Федерации, как было сообщено Комитету 26 декабря 2017 года, была завершена 31 марта 2018 года. Подготовка была проведена на территории ЦАР и Судана. С апреля 2018 года российские инструкторы также начали подготовку 160 полицейских и 50 жандармов на военной базе Беренго. Также известно, что соглашение между ЦАР и Россией подразумевало поставку гранатометов, пулеметов и пистолетов и подготовку двух батальонов (1,3 тыс. человек) по использованию оружия. Из внутренней презентации сотрудников Пригожина следует, что по состоянию на 7 октября 2018 года российскими инструкторами подготовлено 1 227 солдат FACA.

К декабрю 2018 года российские инструкторы также обучили 102 полицейских и 117 жандармов на базе Беренго. Известно, что российские инструкторы присутствуют в городах Бамбари, Бангасу, Банги, Беренго, Буар, Декоа, Пава и Сибю.

С 26 января по 7 февраля 2018 года девять самолетов прибыли в международный аэропорт Мпоко в Банги для доставки оружия и боеприпасов в рамках военного сотрудничества между правительствами РФ и Центральноафриканской Республики. Согласно докладной записке посла Франции в ЦАР Кристиана Бадера от 6 февраля 2018 года, оказавшейся в распоряжении Центра «Досье», самолеты разгружались российской стороной, как правило, ночью в присутствии представителей миссии Евросоюза EUTM (представители ЮНМАС, получившие соответствующие распоряжения от администрации Спецпредставителя ООН, систематически отсутствовали), после чего груз переправлялся в лагерь Ру (Camp de Roux), где нет достаточного места для хранения оружия и боеприпасов (см. приложения B27a, B27b). В отчете также выражена обеспокоенность ввиду отсутствия контроля за поставками: «Хотя Россия заявляет, что действует «при полной прозрачности», на данный момент отсутствует какая бы то ни было точная информация на предмет количества доставленного на сегодня оружия или дальнейших планов его распределения». Более того, в коммюнике отмечается, что прибывшие в декабре 2017 года первые 22 российских инструктора, по всей вероятности, используют подложные паспорта. По информации посольства Франции, приехавшие в ЦАР несколько десятков российских граждан, как правило, прибывают в Банги небольшими группами, в числе которых находятся представители частных компаний. В качестве основного места дислокации российских граждан за пределами Банги указывается Беренго. Около 15 граждан России, сотрудников Sewa, уже находятся там и заняты подготовкой необходимой инфраструктуры для обучения солдат ВС ЦАР, чей первый контингент в составе 200 человек отправлялся на обучение в Судан, на военную базу к северу от Хартума. Вывод аналитической записки посольства Франции состоит в следующем: «Поставка оружия властям все больше и больше выглядит как «входной билет» в ЦАР для российских экономических интересов, в частности представленных олигархами, приближенными к В. Путину, чьи интересы обслуживаются на месте сомнительными дельцами и различными посредниками, некоторые из которых связаны с Сирией, Суданом и Катаром, а некоторые — даже с нелегальной торговлей ресурсами, которую ведут вооруженные формирования бывших сторонников «Селеки», чьи услуги оплачиваются «откатами».

Сведения о тесных контактах «Компании» Пригожина с повстанцами, полученные Центром «Досье», были представлены в разделе 2 настоящего доклада. Эта информация подтверждается и в докладной записке Кристиана Бадера: «…Налаживаются контакты между россиянами и представителями вооруженных группировок «экс-Селеки», в частности с ее радикальным крылом в лице Фронта возрождения ЦАР (FPRC) Нуреддина Адама и Абдулайе Хиссена, о котором известно, что он контролируется службой национальной безопасности Чада и получает оружие из соседнего Дарфура. Несколько источников (среди которых бывший премьер-министр ЦАР Махамат Камун, с которым я встречался вчера) сообщают, что идут переговоры между FPRC и российскими эмиссарами (в числе которых и Евгений Ходотов), встречи в рамках которых проводятся на границе ЦАР и Судана. Кроме того, подтверждается информация, переданная коллегой из США, согласно которой суданская разведка организовала в конце января в Хартуме переговоры между Нуреддином Адамом и делегацией из России. Согласно г-ну Камуну, утверждающему, что он поддерживает прямые контакты с FPRC, члены этой группировки на данный момент заявляют об отсутствии у них намерений прекращать диалог, проводимый при посредничестве переговорной комиссии Африканского союза, и желают знать, какова позиция Франции по поводу данных инициатив, свою позицию по которым FPRC, похоже, пока затрудняется сформулировать».

Сотрудники «Компании», включая Валерия Захарова, принимали непосредственное участие в организации хартумского совещания 27–28 августа 2018 года, на котором была подписана декларация согласия между центральноафриканскими вооруженными группировками.

Подтверждение того, что поддержка лидеров повстанцев координируется лично Пригожиным, обнаруживается во внутренних чатах сотрудников «Компании». Например, 1 мая 2018 года Евгений Копоть пишет Дмитрию Сытому следующее: «Для Нура [Нуреддин Адам]: шеф [Евгений Пригожин] просит его выпустить коммюнике, что он осуждает атаку на церковь. С тем чтобы в ООН пошло, что Нур выступает за мир в ЦАР» (см. приложение C.77).

С целью участия в хартумском совещании лидеры «экс-Селеки» Нуреддин Адам и Абдулай Хиссен нарушили запрет на перемещение. По данным Совета Безопасности ООН, повстанцы из группировки FPRC вместе с российскими инструкторами сопровождали конвой в ЦАР из Ам-Дафука через города Бирао, Уадда и Бриа с 29 октября по начало ноября 2018 года.

Действия подконтрольных Пригожину лиц нередко несут в себе не только потенциальную, но и реальную угрозу нарушений прав человека. Так, в начале 2019 года гражданин ЦАР Махамат Нур Мамаду обвинил российских солдат (или наемников) в том, что они пытали его в течение пяти дней после того, как Мамаду был задержан военнослужащими Центральноафриканских Вооруженных сил (FACA) по подозрению в принадлежности к ополчению «экс-Селека». Его отвезли в муниципальное здание, где помимо военнослужащих ЦАР базируются российские инструкторы. По словам Мамаду, российские военные допросили его о связях с повстанческой группировкой. После допроса инструкторы связали ему руки, накрыли голову курткой и ударили. Позже они перевезли Мамаду на свою базу, где избили его цепями, железными дубинками, а также порезали ножом ноги, руки и плечи. Инструкторы, по его свидетельству, также отрезали Мамаду палец (см. приложение B28). Мамаду был отпущен 15 января в результате вмешательства внутренних сил безопасности ООН.

Миссия ООН в ЦАР изучила обстоятельства дела и представила детальный отчет. Официальный представитель ООН Ваннина Маэстраччи отметила, что на основании заявлений и вещественных доказательств миссия ООН подтверждает, что потерпевший был подвергнут жестокому обращению и пыткам. ООН официально обратилась к властям ЦАР с призывом принять меры в связи со случаями, когда находящиеся в ЦАР российские солдаты либо наемники применяли пытки по отношению к задержанным, и представила все имеющиеся в распоряжении миссии документы. Неизвестно, предпринимали ли правоохранительные органы ЦАР попытки расследовать инцидент, с тем чтобы лица, причастные к совершению тяжкого преступления, были привлечены к ответственности.

Источники Центра «Досье» сообщили об инциденте, произошедшем осенью 2018 года, свидетельствующем о том, насколько влиятельное положение занимают русские инструкторы в ЦАР, имеющие практически неограниченный контроль над определенными участками территории страны. Согласно полученным сведениям, конвой MINUSCA по пути в Декоа был остановлен вооруженными российскими гражданами. Представители ООН пытались объяснить, что они действуют в составе миссии MINUSCA, однако российские «инструкторы» наставили на них автоматы и не дали проехать.

Не может не вызывать обеспокоенность также следующее положение стратегического соглашения между аффилированными с Евгением Пригожиным представителями РФ и членами правительства ЦАР от 7 октября 2017 года: «Стороны сошлись во мнении, что Россия имеет право производить платежи наличными ввиду того, что все банки в ЦАР осуществляют переводы через корреспондентские счета во Франции. По мнению центральноафриканской стороны, доставка наличных возможна только на частном самолете». Расследование Центра «Досье» выявило факты незаконного, неучтенного и необъявленного в налоговых органах использования денежных средств «Компании» в виде незарегистрированных и неоформленных официальной бухгалтерией наличных денежных операций, дачи взяток и оказания «помощи» вооруженным повстанческим группировкам.

16 февраля 2018 года Евгению Пригожину, контролируемым им компаниям Concord Management and Consulting и Concord-Catering, «Агентству интернет-исследований» и 13 работавшим на него лицам были предъявлены обвинения на основании обвинительного акта, вынесенного Большим Жюри федерального окружного суда в округе Колумбия. В обвинительном акте указывается, что с начала 2014 года «Агентство интернет-исследований», финансируемое Пригожиным и контролируемыми им компаниями Concord Management and Consulting и Concord-Catering (совместно именуемые «Конкорд»), начало осуществлять действия, направленные на вмешательство в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года. Согласно п. 3 обвинительного акта, Пригожин и «Конкорд» потратили существенные средства на финансирование деятельности Агентства и на выплату зарплаты и бонусов его сотрудникам, являющимся обвиняемыми в соответствии с данным обвинительным актом, а также тем, в отношении которых не были выдвинуты обвинения.

Указанные в обвинительном акте лица обвиняются в том, что они регистрировали фальшивые аккаунты якобы американских граждан, управляли страницами и группами в социальных сетях, созданными в целях привлечения американской аудитории. Обвиняемые также использовали украденную идентификационную информацию граждан США для размещения на контролируемых Агентством аккаунтах в социальных сетях.

Следует упомянуть, что в мае 2019 года «МБХ Медиа» опубликовало рабочие планы сотрудников «Компании» Пригожина, оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье». В документах отмечается следующее: «Согласно стратегии Американского подразделения компании планируется создание Панафриканского государства на территории штатов Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Миссисипи, Луизиана. Создание данного государства подорвет территориальное единство, военный и экономический потенциал США». Основные положения включали в себя «создание сети тренировочных лагерей для черных активистов на территории Африки, где может быть проведена идеологическая подготовка и курсы по основам боевой подготовки», «вербовку афроамериканцев, проживающих в беднейших городах США, имеющих опыт участия в организованных преступных группировках, а также отбывавших наказание в местах лишения свободы», а также «привлечение членов черных радикальных движений для участия в акциях неповиновения на территории крупных городов для дестабилизации ситуации внутри США».

Документ, описывающий стратегию «негроидного расового шовинизма для противодействия США», был отправлен в январе 2018 года региональному директору компаний Пригожина «М Инвест» Михаилу Потепкину. Центру «Досье» удалось установить, что его адресантом был сотрудник «Агентства интернет-исследований» Джейхун Насими оглы Асланов, который в числе тринадцати граждан России обвиняется в попытке влияния на американские выборы.

Необходимо отметить, что осуществляемые «Компанией» действия по вмешательству в политическую систему США, ЦАР, Судана, ЮАР, Мадагаскара и ряда других государств выходит за рамки национального права. Такого рода действия осуждаются и запрещаются рядом международно-правовых актов; вмешательство во внутренние дела государства является недопустимым с точки зрения международного права. Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 21 декабря 1965 г. гласит, что «строгое соблюдение принципа невмешательства государств во внутренние и внешние дела других государств является существенно важным для осуществления целей и принципов Объединенных Наций. Прямое вмешательство, подрывные действия и все формы косвенного вмешательства противоречат этим принципам и представляют, следовательно, нарушение Устава Организации Объединенных Наций». Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств от 9 декабря 1981 года устанавливает, что ни одно государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела какого-либо другого государства. Согласно данной Декларации, принцип невмешательства во внутренние дела государств включает в себя, inter alia, суверенное и неотъемлемое право государства определять собственную политическую систему. Это означает, что вмешательство в ход выборов, как ключевого института функционирования политической системы, также является недопустимым. Принцип невмешательства включает «право государств и народов иметь свободный доступ к информации и полностью развивать без вмешательства свою систему информации и средств массовой информации и использовать свои средства информации в целях содействия своим политическим, социальным, экономическим и культурным интересами и чаяниям». Ст. 2-II – j предусматривает «обязанность государства воздерживаться от любых клеветнических кампаний, оскорбительной или враждебной пропаганды с целью осуществления интервенции или вмешательства во внутренние дела других государств».

Учитывая рассмотренные в настоящем докладе свидетельства незаконного финансирования нерегулярных военизированных подразделений с неясным юридическим статусом и сомнительной легитимностью, а также отмывания доходов, полученных от преступной деятельности, настоящий доклад призывает национальные правительства и международные организации, включая ООН, обратить более пристальное внимание на потенциальные и реальные нарушения основополагающих принципов и норм международного права и прав человека, причиной которых прямо либо косвенно является деятельность «Компании» Евгения Пригожина за пределами Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спустя год после убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко можно констатировать следующее:

• Правоохранительные органы в ЦАР фактически не предпринимают действий по расследованию преступления; следствие в РФ по факту убийства ведется медленно и неэффективно.

• Сотрудниками Евгения Пригожина проводится целенаправленная кампания по манипулированию общественным мнением относительно произошедшего.

• Версия «убийства в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами» была сконструирована сотрудниками «Компании» Пригожина. Ключевыми акторами дезинформационной кампании, продвигающей эту версию, являются официальные представители МИД РФ и СК РФ.

• Официальным следствием открыто игнорируются имеющиеся доказательства причастности к произошедшему водителя Б. Дувокама, Э. Котофио, роль фиксера «Мартина».

• Замалчивается либо отрицается причастность к произошедшему ряда российских граждан, в частности, сотрудников компаний, аффилированных с Евгением Пригожиным.

• Проведению независимого расследования препятствует активное влияние частной российской компании на органы власти ЦАР всех уровней. Независимое расследование также затруднено в связи с поступающими местным журналистам угрозами.

Принимая во внимание полученные доказательства, основной вывод настоящего доклада заключается в несостоятельности официальной версии убийства и вероятной причастности к инциденту военных инструкторов «Компании» Евгения Пригожина, оказывающей намеренное воспрепятствование осуществлению независимого следствия.

Центр «Досье» будет добиваться от властей ЦАР и России проведения честного, независимого и полноценного расследования убийства журналистов.

По мнению «Досье», для прояснения обстоятельств убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко и более эффективного производства предварительного расследования по данному уголовному делу необходимо получить свидетельские показания следующих граждан РФ:

• Романовский Кирилл Андреевич;

• Захаров Валерий Николаевич;

• Сотов Александр Александрович;

• Сытый Дмитрий Сергеевич;

• Бычков Петр Александрович;

• Копоть Евгений Михайлович;

• Бурчик Михаил Леонидович;

• Потепкин Михаил Сергеевич;

• Чиклин Николай Алексеевич;

• Блинков Андрей Владимирович;

• Осадчий Игорь Михайлович;

• Кондаков Валерий Васильевич;

• Барилович Анжелика Валерьевна;

• Панов Захар Леонидович;

• Маковский Артур Олегович;

• Жуков Роман Владимирович;

• Евстигнеев Кирилл Сергеевич;

• Кузин Александр Юрьевич.