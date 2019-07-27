Актер Максим Виторган о протестной акции в Москве

Два соображения по итогам сегодняшней акции в Москве. Во-первых, мы в очередной раз увидели, что ни угрозы, ни ОМОН не пугают несколько тысяч активных молодых людей (а представьте, сколько сочувствующих безопасно наблюдали с той стороны экрана смартфонов). Во-вторых, это — прекрасная иллюстрация знаменитой истины: «История учит тому, что никого ничему не учит». Протест молодых нельзя подавить грубой силой — можно только радикализировать. Непонятно зачем — ради символического депутатства в Мосгордуме — усиливать и без того совсем не символическое напряжение. Хитрый противник допустил бы всех независимых кандидатов и на протяжении пяти лет топил их инициативы и речи в бюрократической процедуре — любой чиновник вам скажет, что это может быть история на годы. Но хитрых противников оппозиция сегодня не увидела. А может, уже всем хочется не на годы, а побыстрее. Тоже ведь понятное желание..