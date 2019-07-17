Оппозицию не пустили

Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, зарегистрировав шестерых. Отказы получили Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Александр Соловьев, Анастасия Брюханова. Всем им избиркомы забраковали собранные подписи избирателей. Были зарегистрированы Максим Круглов, Сергей Цукасов, Дарья Беседина, Роман Юнеман, Евгений Бунимович и Дмитрий Клочков, подводит итоги подписной кампании «КоммерсантЪ».

В отсутствие «Единой России», чьи представители идут на выборы самовыдвиженцами, лидером в партийном зачете стала ЛДПР, закрывшая все 45 округов. На 2-м и 3-м местах — КПРФ (44 кандидата) и «Справедливая Россия» (41). Четвертой же партийной силой в столице неожиданно стали «Коммунисты России», от которых, по предварительным данным, зарегистрированы 24 кандидата, отмечают «Ведомости».

Незарегистрированные кандидаты не намерены сдаваться. Они готовы обжаловать решения окружных комиссий в судах и Мосгоризбиркоме. «Если кого-то из них незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — говорила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова, которая должна выйти с больничного 22 июля.

Также оппозиционеры продолжают ежедневные массовые акции на Трубной площади, а на 20 июля запланирован большой митинг на проспекте Сахарова.