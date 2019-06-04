Парламентская оппозиция на 90% зависит от бюджетного финансирования

Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%). Это следует из финансовых отчетов партий, опубликованных ЦИК.

Поддержку от федерального бюджета получают четыре парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В прошлом году партия власти увеличила доходы на треть по сравнению с 2017 годом. Она заработала 7,2 млрд руб., а годом ранее 5,4 млрд. Зависимость от госбюджета партии удалось снизить: она составила 60% по сравнению с 80% в 2017-м, сообщает РБК.

Господдержка других парламентских партий осталась на таком же высоком уровне, как и год назад. У КПРФ зависимость от бюджета составила 89%. Она заработала 2,6 млрд руб., из них 2,3 млрд — деньги госбюджета. ЛДПР 97% своих доходов получила из средств бюджета (1,7 млрд руб.), как и годом ранее. По сравнению с прошлым годом увеличилась господдержка справедливороссов. Она составила 80% от общей суммы, заработанной партией за год (всего она получила 618 млн руб.).