Александр Морозов о предстоящей «Прямой линии» с Путиным

Надо заметить, что Путин в последние шесть месяцев сильно сократил производство своих агрессивных "бонмо" и практически не комментировал сам основные мировые и внутренние события. После керченской атаки на украинские корабли Путин замолчал - он не комментировал ни украинские выборы, ни выборы в Европарламент, не огрызался на заявления Трампа, не высказывался о Сирии, о северном потоке, о планах в Арктике, о конфликте с Лукашенко и т.д. Было заметно, что он не хочет сам давать повода мировым СМИ обвинять его в повышении градуса эскалации. "Затих слегка".

Тем интереснее, что и как он будет говорить на прямой линии 20 июня. "Прямая линия" - это, конечно, не ежегодная пресс-конференция с журналистами, а форма авторитарного общения с "народом". Прошлогодняя была совсем уже неприличная и похожая на "Поле чудес" Якубовича: участники телепередачи несут вождю, "у кого что есть" - грибы, настойки, пушнину. Но в этом году "общение с подданными" проходит в трудных условиях "после пенсионной реформы" и после "цирка с рейтингом". Поэтому все должны постараться: и телепродюсеры, и Громов с Кириенко, и местное население, и сам Путин. Как-то они должны продемонстрировать, что Путин не "покоритель Африки", а "заботится о своем народе"... Должен он как-то из "Ивана Четвертого Перегретого" превратиться в "Алексея Михайловича Тишайшего"...