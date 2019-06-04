Tinder не передавал спецслужбам данные пользователей

Представитель сервиса знакомств Tinder подтвердил, что платформа зарегистрирована Роскомнадзором в реестре организаторов распространения информации, но это не означает передачу данных о российских пользователях властям.

«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — сказал представитель Tinder «Коммерсанту».