Tinder не передавал спецслужбам данные пользователей

Представитель сервиса знакомств Tinder подтвердил, что платформа зарегистрирована Роскомнадзором в реестре организаторов распространения информации, но это не означает передачу данных о российских пользователях властям.
«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — сказал представитель Tinder «Коммерсанту».Ранее сообщалось, что компания Match Group, LLC, которой принадлежит сервис знакомств, предоставила необходимые сведения для включения в реестр РКН. Попадание в него накладывает на интернет-сервис ряд обязательств: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.