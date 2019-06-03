Как военная реформа обернулась профанацией

Александр Гольц.

В конце мая пресс-служба Южного военного округа устроила мини-сенсацию. Она сообщила о том, что командующий округом генерал-полковник Александр Дворников встретился с 370 младшими командирами, получившими должность «главного сержанта». Некоторые федеральные СМИ поспешили сообщить, что в Вооруженных силах появились не только должности главных сержантов, но и новые звания для военнослужащих этой категории. Такого точно не случается каждый день.

Впрочем, новость долго не прожила. Министерство обороны поспешило заявить, что о введении новой должности в Вооруженных силах речь вовсе не идет. «Никаких новых штатных должностей главных сержантов в Вооруженных силах России вводиться не будет. В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке», — разъяснило военное ведомство. Стало быть, речь идет всего лишь о личной инициативе высокопоставленного военного о поощрении младших командиров, добившихся успехов в службе. Историю, таким образом можно было бы считать исчерпанной. Если бы не одно существенное обстоятельство — вопрос о профессиональных сержантах до сих пор остается ключевым элементом военной реформы, не законченной до сих пор.

Становой хребет армии

Хорошо известно, что становой хребет любой армии — профессиональные унтер-офицеры. Именно сержанты, авторитет которых обеспечивается и опытом, и военным мастерством, должны не только заниматься повседневным обучением, организацией службы и быта рядовых, но и железной рукой поддерживать дисциплину в казарме.

Проблемы с младшими командирами преследовали советскую, а затем и российскую армию с середины 60-х годов прошлого века. Они начались, когда из армии по причине возраста были уволены так называемые «сверхсрочники», сержанты и старшины, служившие в Вооруженных силах со времен Великой Отечественной. Именно их, опытных профессионалов, досконально знавших все нюансы армейской службы, имел в виду маршал Жуков, когда говорил, что армией командуют министр обороны и сержант.

Именно с уходом сверхсрочников дисциплина в войсках стала неуклонно падать. Офицерам ничего не оставалось, как возложить поддержание дисциплины в казарме на солдат срочной службы старшего года, тех, кто кое-как усвоил армейские порядки. Однако никаких иных аргументов, чтобы обеспечить подчинение, кроме кулаков и ритуалов унижения младших сослуживцев, у них не было вовсе. Дедовщина, которая в этих условиях была не нарушением дисциплины и порядка, а варварским способом ее поддержания, процветала в советской казарме.

Высшие военные всеми фибрами души ненавидели идею контрактной армии. А в создании института профессиональных сержантов они видели первый шаг к появлению такой армии

Делу не помогло создание института прапорщиков и мичманов. Лишенные перспективы карьерного роста, они искали себе теплые места, поближе к складу, подальше от солдат. Когда же после развала СССР из-за уменьшения количества призывников в армию стали направлять людей с уголовным прошлым, казарменное насилие приобрело и вовсе чудовищные тюремные формы.

При этом военачальники, писавшие планы военной реформы, последовательно игнорировали идею создания корпуса профессиональных сержантов. Происходило это по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, российские генералы не знали другой формы организации Вооруженных сил как массовая мобилизационная армия. Они не представляли, как командовать профессионалами, которые будут служить дольше, чем один-два года, как организовывать их боевую подготовку. Поэтому высшие военные всеми фибрами души ненавидели идею контрактной армии. А в создании института профессиональных сержантов они видели первый шаг к созданию такой армии.

Во-вторых, при существовавшем положении дел российский младший офицер, командир взвода, фактически выполняет те функции, которые в армиях западных стран выполняют фельдфебели. Кроме поддержания дисциплины, это боевая подготовка, слаживание личного состава, решение всех хозяйственных вопросов. Именно сержант прививает военнослужащим мораль защитника отечества, с успехом выполняя задачи, которые в России еще недавно возлагали на офицеров-воспитателей, а теперь — на недавно созданное Главное военно-политическое управление.

Вместо офицера — сержант

В США, других западных странах, сержант — это не безликий «помощник офицера», а военнослужащий с ясно прописанными функциями, которые четко определены. Точно так же, например, медсестра в больнице выполняет иные задачи, чем врач. При этом параллельно офицерской иерархии званий и должностей во многих иностранных армиях существует иерархия сержантских званий. И младший командир имеет возможность продвигаться наверх, не становясь офицером. На всех уровнях командования — от взвода до командования вида вооруженных сил присутствует соответствующий сержант.

Главный сержант армии США пользуется всеми правами и привилегиями самых высокопоставленных американских военнослужащих. Его кабинет в Пентагоне — на том же этаже, где размещен комитет начальников штабов, а его особняк — в Форт-Майерс, где живет высший генералитет. Главный сержант армии представляет на слушаниях в Конгрессе интересы рядового и сержантского состава вооруженных сил. И в войсках может сложиться так, что иной сержант по своему статусу может оказаться выше офицера. Например, сержанты командуют на курсах подготовки теми лейтенантами, которые пришли в вооруженные силы из гражданских вузов.

Главный сержант армии США пользуется всеми правами и привилегиями самых высокопоставленных американских военнослужащих. Его кабинет в Пентагоне — на том же этаже, где размещен комитет начальников штабов. Он представляет на слушаниях в Конгрессе интересы рядового и сержантского состава вооруженных сил

Создание похожей системы сержантской службы в России было объявлено одним из главных элементов начатых в 2008-м реформ. Надо сказать, что «эксперимент», объявленный в Южном округе — отнюдь не первый. Во времена Анатолия Сердюкова нечто подобное пытались организовать в Воздушно-десантных войсках. В 2011-м заместитель министра обороны Николай Панков говорил о возможности появления главных сержантов в российских Вооруженных силах в «далеком будущем».

Впрочем, специальная программа на сей счет все-таки была разработана. Ее выполнение должно было уже к началу 2016 года обеспечить заполнение контрактниками всех 65 тысяч сержантских должностей. Еще недавно на сайте Минобороны можно было обнаружить вполне внятный текст, посвященный системе подготовки сержантов. Она предполагала, что подготовка сержантов начинается со второго уровня подготовки контрактников. Обучение должно было длиться от 3 до 10 месяцев, а по некоторым специальностям даже 2 года 10 месяцев. В результате свежеиспеченные сержанты должны были стать командирами отделения, экипажа танка, расчета.

После окончания обучения «они должны знать не только вооружение и военную технику, но и иметь навыки управления воинским коллективом, как в условиях повседневной деятельности, так и в ходе ведения боя». Затем, на третьем уровне, должны были готовить сержантов на должности командира взвода, заместителя командира взвода. На четвертом — мастер-сержантов бригадного и полкового звена. Наконец, на пятом уровне предполагалось учить главных сержантов от армейского звена и выше до главного сержанта вида Вооруженных cил РФ. На сайте министерства обороны был размещен и список из более чем семи десятков учебных заведений, где должна вестись подготовка сержантов.

Без прав и обязанностей

Казалось бы, сегодня, когда Минобороны еще два года назад отрапортовало, что все сержантские должности в Вооруженных силах заняты контрактниками, не представляет большого труда структурировать службу этих младших командиров, дать им стимул овладевать новыми знаниями и навыками.

Чиновники понимают: если начать готовить сержантов всерьез, сразу выясняется, что наши офицерские высшие военные учебные заведения выпускают не профессионалов, а военных ремесленников

Однако программа благополучно исчезла из министерских планов. Мало этого, «эксперимент» Южного округа выглядит откровенным издевательством. Неназванные чиновники Минобороны поведали, что «старших сержантов» будут выбирать голосованием, а помещаться они будут в солдатском клубе. Это означает, что «старшие сержанты» Южного округа будут фактически играть роль неких «общественников», не обладая конкретными правами и обязанностями.

Вот так, очень ловко, важное направление военной реформы обернулось «экспериментом», что в переводе с бюрократического означает профанацию. В точно такую же профанацию превратилась попытка создать организованный резерв Вооруженных сил. Генералы убедили Кремль, что в этот резерв можно включить всего лишь 5 тысяч отслуживших военных (они подписывают контракт с тем, чтобы регулярно проходить сборы, и должны пополнить Вооруженные силы в момент кризиса). Понятно, что подобные схемы невозможно проверить, когда несколько тысяч человек должны изображать участие сотен тысяч. Эта ситуация — идеальна для военных чиновников, когда, в зависимости от ситуации, любой такой «эксперимент» можно объявить успешным или провальным.

Точно так же военные бюрократы решили пока что «подвесить» вопрос о системе службы сержантов. В этой системе нет места прапорщикам и мичманам, которых сначала уволил Анатолий Сердюков, а потом вернул в армию Сергей Шойгу. Более того, чиновники понимают: если начать готовить сержантов всерьез, сразу выясняется, что наши офицерские высшие военные учебные заведения выпускают не профессионалов, а военных ремесленников, которые только в массовой призывной армии и при отсутствии кадрового сержанта могут чувствовать себя профессионально состоятельными.

Фото: exercise.mil.by