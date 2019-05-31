ВЦИОМ будет замерять уровень доверия президенту по «улучшенной» методике

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров назвал сенсационными последние данные, согласно которым президенту Владимиру Путину доверяют более 72% россиян. «Мы впервые в истории опросов 29 мая решили напрямую спросить людей — вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», — рассказал Федоров «Интерфаксу».

По его словам, теперь этот вопрос будет задаваться регулярно. «Эти данные, — заявил Федоров, — делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт».

Ранее сообщалось , что согласно последнему «открытому» опросу ВЦИОМ — когда респонденты сами называют политиков, которым доверяют — уровень доверия к президенту на неделе с 20 по 26 мая снизился и составил 30,5%, обновив очередной минимум с 2006 года. Но когда людям задавали «закрытые» вопросы, то есть напрямую спрашивали о доверии к тому или иному политику, о доверии Путину заявили 72,3%.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса, по которым 31,7% респондентов заявили, что доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель с января 2006 года.