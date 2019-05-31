Антон Долин: Прости, сэр Элтон

Не мое дело (наверное), но напишу. Хотя бы потому, что чувствую и свою ответственность: фильм хвалил, на премьеру звал, после нее Q&A проводил.

«Рокетмен» в российском прокате подвергся цензуре. Это касается и дублированной, и субтитрированной версии.

Вырезаны все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами. Миша Козырев утверждает, что изрядно сократили сцены с употреблением наркотиков (не заметил, но верю). Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему: «Ты обречен на одиночество»). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором.

Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла.

При этом тема гомосексуальности героя в фильме по-прежнему центральная (иначе он стал бы короткометражкой). Правда, теперь складывается ощущение, что гей — это такой боязливый нюня с комплексами, который в принципе лишен какой-бы то ни было сексуальности и интересов в этой области. У фильма рейтинг 18+, но вы можете вести на него детей любого возраста. В худшем случае они спросят вас, что такое «гей». А вы ответите: «Детка, это такой дядя в яркой одежде с блестками, который все время нервничает».

Самое неприятное, что официальный прокатчик в курсе — вчера на премьере были люди из Paramount. Российский офис скажет, что цензура вынужденная: «Лучше так, чем никак». Минкульт скажет, что никого ни о чем не просил, они вообще не в курсе. И взятки гладки. Никто не виноват.

Так мы однажды проснулись в Саудовской Аравии.

Прости, сэр Элтон.