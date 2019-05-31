Никакой передачи власти!

За годы правления Путина вся власть в России, де-факто, постепенно была сосредоточена в руках одного человека — президента Путина. Если 11 лет назад, в 2008 году, формирование так называемого «тандема» Медведев-Путин на короткий срок еще было возможно, то сейчас, а тем более через 5 лет, в 2024-м, это — абсолютно нереалистичный сценарий.

Невозможность второго центра силы

Прежде всего, потому, что в 2008-м вся российская элита была готова к возврату популярного тогда Путина на высший пост через 4 года. Это всех устраивало. Для АП это было вводной, частью плана и стратегии возврата. Эту готовность демонстрировали даже те, кто более-менее открыто поддерживал выдвижение на второй срок Медведева.

Теперь ситуация иная. Если даже предположить, что в 2024-м Путин вновь оставит пост президента, рокируясь с опцией возврата, то очевидно, что уже никто не станет ждать его возвращения в 2030-м, когда президенту исполнится 78 лет.

Причем не принципиально, какая именно конструкция будет предложена для сохранения за Путиным неформального лидерства. Кто кого сменит, цитируя Глеба Павловского — любопытно, но не так важно. Это может быть и создание нового специального поста (по примеру соседнего Казахстана) с передачей ему части президентских полномочий. Это может быть и окончательное склонение Белоруссии к объединению с Россией. И изменение Конституции, и другие юридические формы. Проблема в том, что любая из них потребует создания внутри российской системы власти — хоть и временно — второго центра силы. В 2008 году система с этим справилась, хотя и не без проблем. Но это была другая Россия. Это была другая экономика. С тех пор размер самой системы, а также ее коррумпированность и неэффективность выросли на порядок, и, вероятнее всего, в следующие 5 лет тенденция сохранится.

Если чиновникам и госкорпорациям придется согласовывать свои действия не в одном, как десятилетие подряд, а сразу в двух центрах власти — предположим даже существование таких двух центров возможно — политическая дестабилизация и неопределенность, борьба за власть приведет к коллапсу

Уже сейчас бóльшая часть важнейших решений принимается в режиме ручного управления на уровне Путина, причем нередко без достаточной предварительной проработки последствий (примеры: непродуманное повышение пенсионного возраста и новые национальные проекты, параметры которых приходится корректировать уже сейчас). Если чиновникам и госкорпорациям придется согласовывать свои действия не в одном, как десятилетие подряд, а сразу в двух центрах власти — предположим даже существование таких двух центров возможно — политическая дестабилизация и неопределенность, борьба за власть приведет к коллапсу. Это, в сочетании с тем, что никто не будет верить в возвращение Путина в 2030-м году, приведет к тому, что, как только он оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был. В Администрации Президента не могут этого не понимать. Это — суицид.

Невозможность преемничества

Вторая причина невозможности ухода Путина является в своем роде продолжением первой: власть сосредоточена не просто в руках президента, она сосредоточена в руках именно президента Владимира Путина. Не факт вовсе, что действующий президент контролирует или влияет на процесс транзита, но, внутри ближнего круга нынешнего российского лидера нет ни одного человека, которого этот самый ближний круг готов признать своим лидером так же, как признает Путина. Никого. Любой «преемник» — премьер Медведев, мэр Москвы Собянин, спикер Госдумы Володин и т.д. — неизбежно столкнется с сопротивлением и, вероятно, даже с саботажем со стороны части «ближнего круга Путина». Дальше — переворот.

Еще важнее то, что, хотя и рейтинг самого Путина в течение последнего года заметно снизился, в его окружении, и в стране, по-прежнему нет ни одного действительно популярного политика. А тем более, и сильного центра власти. Ни одного! Даже министры обороны Шойгу и иностранных дел Лавров разительно уступают Путину, а Медведев вообще превратился в одного из самых нелюбимых в народе государственных деятелей.

Население России в общем-то свыклось с тем, что Путин «навсегда», и, если только не разразится масштабный экономический кризис, к очередному его «переизбранию» отнесется скорее безразлично

Конечно, российская власть, полностью контролирующая процесс выборов, способна обеспечить нужный результат почти кому угодно, но в реальности, непопулярность преемника никуда не денется, более того, для части элит она станет дополнительным поводом саботировать его решения. Если же к следующим выборам, пользующийся поддержкой населения некий преемник все же появится, то для него народная любовь будет еще одним аргументом, чтобы после избрания быстро оттеснить утомившего страну Путина от реальной власти.

Таким образом, можно утверждать, что практически любой сценарий, предполагающий уход Путина с поста президента в 2024-м году, несет и для самого Путина, и для российской власти в целом, гораздо бóльшие риски, чем сохранение status quo. Сохраняя статус-кво удерживать режим ещё можно, как при живом Путине, так и после. Население России в общем-то свыклось с тем, что Путин «навсегда», и, если только не разразится масштабный экономический кризис, к очередному его «переизбранию» отнесется скорее безразлично.

Поэтому, по мере приближения 2024 года, мы вероятно будем видеть, как задача «ничего не менять» в любой её политико-юридической форме и креативном исполнении, все более и более будет выходить в России на первый план.

Фото: ar25.org