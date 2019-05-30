Угроза извне

После сентябрьских выборов в России члены Совета Федерации внесут в Госдуму законопроект о борьбе с вмешательством в дела России. Об этом на заседании комиссии по защите госсуверенитета сообщил ее председатель Андрей Климов, сообщает «Эхо Москвы». По его словам, США продолжают вмешиваться в российский выборный процесс, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. Климов подчеркнул, что американские фонды не один год занимаются обучением активистов для организации протестных акций в России.

«Пресловутый фонд «За демократию» в 2018 году активно занимался так называемым обучением так называемых наших политических активистов, которые изучали приемы и методы борьбы по дестабилизации политической ситуации», — цитирует Климова «Российская газета». Говоря о предстоящей избирательной кампании, сенатор отметил, что наибольший интерес для США представляют Москва, Санкт-Петербург и Крым.

РГ также приводит слова журналиста телеканала «Царьград» Андрея Афанасьева, участвовавшего в заседании. Он считает, что внимание западных структур к России не ограничивается избирательными кампаниями. В качестве примера он привел протестную активность вокруг точечной застройки: «Есть множество примеров в Москве, где уже началась по сути избирательная кампания в Мосгордуму. Ряд оппозиционных депутатов, в том числе тех, которые ездили в Европарламент, уже занимаются тем, что незаконно высаживают кусты в местах, где планируется построить, в том числе, храмы».

По словам Афанасьева, это часть «тонкой технологии давления на управу», поскольку власти либо уберут посадки и будут объявлены «тиранами», либо оставят и окажутся на стороне оппозиции.