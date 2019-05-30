Угроза извне

После сентябрьских выборов в России члены Совета Федерации внесут в Госдуму законопроект о борьбе с вмешательством в дела России. Об этом на заседании комиссии по защите госсуверенитета сообщил ее председатель Андрей Климов, сообщает «Эхо Москвы». По его словам, США продолжают вмешиваться в российский выборный процесс, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. Климов подчеркнул, что американские фонды не один год занимаются обучением активистов для организации протестных акций в России.
«Пресловутый фонд «За демократию» в 2018 году активно занимался так называемым обучением так называемых наших политических активистов, которые изучали приемы и методы борьбы по дестабилизации политической ситуации», — цитирует Климова «Российская газета». Говоря о предстоящей избирательной кампании, сенатор отметил, что наибольший интерес для США представляют Москва, Санкт-Петербург и Крым.
По словам Афанасьева, это часть «тонкой технологии давления на управу», поскольку власти либо уберут посадки и будут объявлены «тиранами», либо оставят и окажутся на стороне оппозиции.