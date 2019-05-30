Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Как говорится в документе, эксперимент проводится в одномандатном избирательном округе (округах), определяемых Мосгоризбиркомом.

Избиратель при этом вправе самостоятельно выбрать — голосовать традиционно или дистанционно. Для участия в дистанционном голосовании необходимо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы.Ряд экспертов выступают против внедрения электронного голосования, опасаясь его непрозрачности и неотработанности технологии. Так, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц после последнего заседания общественной технической группы по проведению эксперимента, которое прошло 27 мая, отметил , что «подтверждена теоретическая возможность голосования за избирателя, если злоумышленник получит доступ к личному кабинету и к СМС-сообщению (будет обладать телефоном избирателя, клонирует SIM или перехватит СМС)».

Леонид Волков, соратник Алексея Навального, писал ранее , что «внедрять подобные решения можно (и даже нужно) только при очень отлаженной электоральной системе, пользующейся доверием общества. А сейчас внедрять электронное голосование на памфиловских «выборах» — это как в разгар эпидемии смертельной болезни проектировать огромную стройку; как раз к концу проектирования все рабочие и помрут».

Политик Илья Яшин опасается, что голосование через интернет будет невозможно контролировать: «Кто даст гарантию, что человек нажал кнопку сам и за него это не сделал тот же соцработник или начальник на производстве?».



Сторонником электронного голосования выступает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», член общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его словам, борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают «борцов с прививками против оспы в 18-м веке».

«Напомним, что противники прививок (а прививки делались с помощью взятых у коров, болевших оспой, биоматериалов) боялись, что привитые люди либо помрут (потому как это делают поганые инородцы, а они изначально нацелены на вред добрым людям — фальсификаторы), либо превратятся в коров — (грядет цифровая диктатура). И пока Екатерина Вторая в виде эксперимента сама не привилась и не привила насильно своего наследника, будущего императора Павла Первого, оспу в России победить было невозможно», — пишет он.