Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Как говорится в документе, эксперимент проводится в одномандатном избирательном округе (округах), определяемых Мосгоризбиркомом.Избиратель при этом вправе самостоятельно выбрать — голосовать традиционно или дистанционно. Для участия в дистанционном голосовании необходимо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы.
Ряд экспертов выступают против внедрения электронного голосования, опасаясь его непрозрачности и неотработанности технологии. Так, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц после последнего заседания общественной технической группы по проведению эксперимента, которое прошло 27 мая, отметил, что «подтверждена теоретическая возможность голосования за избирателя, если злоумышленник получит доступ к личному кабинету и к СМС-сообщению (будет обладать телефоном избирателя, клонирует SIM или перехватит СМС)».
Политик Илья Яшин опасается, что голосование через интернет будет невозможно контролировать: «Кто даст гарантию, что человек нажал кнопку сам и за него это не сделал тот же соцработник или начальник на производстве?».
Сторонником электронного голосования выступает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», член общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его словам, борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают «борцов с прививками против оспы в 18-м веке».
«Напомним, что противники прививок (а прививки делались с помощью взятых у коров, болевших оспой, биоматериалов) боялись, что привитые люди либо помрут (потому как это делают поганые инородцы, а они изначально нацелены на вред добрым людям — фальсификаторы), либо превратятся в коров — (грядет цифровая диктатура). И пока Екатерина Вторая в виде эксперимента сама не привилась и не привила насильно своего наследника, будущего императора Павла Первого, оспу в России победить было невозможно», — пишет он.