Иностранные инвесторы предоставили России $2 млрд для развития искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил от иностранных инвесторов $2 млрд на вложения в российские компании в сфере искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предложения РФПИ о стратегии развития искусственного интеллекта в России, подготовленные к совещанию с президентом Владимиром Путиным, назначенному на 30 мая.

РФПИ привлек эти деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии. В частности, в документе упомянуты соинвесторы из ОАЭ.

Финальная сумма инвестиций в AI будет складываться из вложений международных инвесторов, РФПИ и других партнеров, сообщил представитель фонда. РФПИ планирует 5–10 инвестиций в год в компании со стабильной бизнес-моделью — сумма будет рассчитываться индивидуально.

РФПИ уже рассмотрел 100 российских компаний в области AI, отобрал 20 и находится на разных стадиях переговоров с ними. Речь, например, идет о компаниях Oncobox (диагностика и подбор медикаментов при онкозаболеваниях) и «Моторика» (функциональные протезы) — инвестиции в них одобрены, но сделки пока не закрыты.