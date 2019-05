Сторонники Трампа сами строят стену на границе с Мексикой

Группа сторонников президента США Дональда Трампа начала самостоятельно строить стену вдоль границы с Мексикой, собрав средства при помощи краудфандинговой кампании в интернете.

Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж рассказал, что на этот проект удалось собрать $22 млн пожертвований, передает «Би-би-си». Кампания по сбору денег началась после того, как Конгресс отказался выделить финансирование на постройку стены, возведение которой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Строительство организовано благотворительной организацией WeBuildtheWall Inc, которую Брайан Колфейдж основал в декабре 2018 года, начав собирать пожертвования сторонников. Глава совета попечителей WeBuildtheWall Inc — бывший советник президента Трампа Стив Бэннон.

WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ