Сторонники Трампа сами строят стену на границе с Мексикой

Группа сторонников президента США Дональда Трампа начала самостоятельно строить стену вдоль границы с Мексикой, собрав средства при помощи краудфандинговой кампании в интернете.
Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж рассказал, что на этот проект удалось собрать $22 млн пожертвований, передает «Би-би-си». Кампания по сбору денег началась после того, как Конгресс отказался выделить финансирование на постройку стены, возведение которой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
Частная стена соединит два уже существующих 30-километровых отрезка заградительных барьеров вдоль границы. Сторонник Трампа Джефф Аллен говорит, что стена возводится на частично принадлежащей ему земле в районе Санланд-Парк в Нью-Мексико. По ту сторону границы находится мексиканский город Сьюдад-Хуарес.
WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ— Brian Kolfage (@BrianKolfage) 27 мая 2019 г.
Он заверяет, что не испытывает неприязни к иммигрантам — его жена мексиканка, а дочь родилась в Мексике: «Ни о каком расизме речи не идет. Речь о том, чтобы защитить себя и обеспечить для Америки надежную границу. Если люди хотят сюда иммигрировать, они должны это делать согласно правилам».На прошлой неделе американский суд запретил администрации Трампа использовать бюджет Пентагона на строительство стены вдоль границы с Мексикой.