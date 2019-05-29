Сторонники Трампа сами строят стену на границе с Мексикой

Группа сторонников президента США Дональда Трампа начала самостоятельно строить стену вдоль границы с Мексикой, собрав средства при помощи краудфандинговой кампании в интернете.

Бывший военнослужащий Брайан Колфейдж рассказал, что на этот проект удалось собрать $22 млн пожертвований, передает «Би-би-си». Кампания по сбору денег началась после того, как Конгресс отказался выделить финансирование на постройку стены, возведение которой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Строительство организовано благотворительной организацией WeBuildtheWall Inc, которую Брайан Колфейдж основал в декабре 2018 года, начав собирать пожертвования сторонников. Глава совета попечителей WeBuildtheWall Inc — бывший советник президента Трампа Стив Бэннон.

Частная стена соединит два уже существующих 30-километровых отрезка заградительных барьеров вдоль границы. Сторонник Трампа Джефф Аллен говорит, что стена возводится на частично принадлежащей ему земле в районе Санланд-Парк в Нью-Мексико. По ту сторону границы находится мексиканский город Сьюдад-Хуарес.

Он заверяет, что не испытывает неприязни к иммигрантам — его жена мексиканка, а дочь родилась в Мексике: «Ни о каком расизме речи не идет. Речь о том, чтобы защитить себя и обеспечить для Америки надежную границу. Если люди хотят сюда иммигрировать, они должны это делать согласно правилам».

На прошлой неделе американский суд запретил администрации Трампа использовать бюджет Пентагона на строительство стены вдоль границы с Мексикой.