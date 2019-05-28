В России снизилось количество оправдательных приговоров

Количество оправдательных приговоров, вынесенных российскими судами, в 2018 году снизилось и составило четверть процента. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.«По-прежнему остается крайне малым количество оправдательных приговоров. В 2018 году их было вынесено 2 195, то есть по 0,25% уголовных дел, что на 20% меньше, чем в 2017 году (по 2751 делу — или 0,3%). При этом, по данным судебного департамента ВС РФ, в 2018 году в отношении 193 тыс. лиц суды прекратили дела, в том числе и по реабилитирующим основаниям (в отношении 2,3 тыс. лиц)», — говорится в тезисах к выступлению омбудсмена на всероссийской конференции «Уголовный процесс: законность,объективность, справедливость».
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