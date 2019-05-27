Призрак новой войны в Старом свете

Александр Гольц.

Не только российские пропагандисты и политики, но и дипломаты продолжают развивать начатую Владимиром Путиным в двух последних Посланиях парламенту тему угрозы Третьей Мировой — ядерной войны. Одним из самых характерных заявлений, сделанных в мае по этому поводу, стали слова непосредственного подчиненного Сергея Лаврова. Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил , что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе, в том числе размещая это оружие в неядерных странах. «К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — посетовал дипломат.

Оружие сдерживания

Прежде всего, следует заметить, что российский МИД запаздывает с выражением беспокойства лет на 60. Американское тактическое ядерного оружие находится на Европейском континенте с середины 1950-х гг. В период Первой Холодной войны широкий спектр тактических ядерных боеприпасов (атомные авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины и ракеты малой дальности) должен был компенсировать немалое преимущество СССР и Варшавского Договора в живой силе и обычных вооружениях.

В 1954 году была принята соответствующая Стратегическая концепция НАТО «Щит и меч». Тактические ядерные боеприпасы были размещены как раз в тех странах НАТО, которые, по мнению стратегов альянса, находились на острие возможной атаки советских войск: в Германии, Нидерландах и Бельгии, Турции, Греции и Италии. По оценкам экспертов, наибольшая численность американского тактического ядерного оружия в Европе была достигнута к началу 1970-х . В 1971 г. количество зарядов, развернутых на континенте, составило порядка 7300.

В период Первой Холодной войны широкий спектр тактических ядерных боеприпасов (атомные авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины и ракеты малой дальности) должен был компенсировать немалое преимущество СССР и Варшавского Договора в живой силе и обычных вооружениях

СССР располагал столь же широким спектром тактических боеприпасов. Помимо артиллерийских боеприпасов, ракет, бомб и мин, советские войска располагали и такими экзотическими боеприпасами, как пресловутые «ядерные чемоданчики», а точнее рюкзаки, которые бойцы бригад спецназа ГРУ должны были доставить на территорию противника.

Кроме прямого сдерживания советской агрессии американское ядерное оружие выполняло важную функцию сплочения членов НАТО. Все государства Североатлантического альянса участвовали в разработке ядерной стратегии. В период Холодной войны министры обороны альянса входили в группу ядерного планирования НАТО и ежегодно участвовали в ее заседаниях. Вооруженные силы стран, где находилось ядерное оружие готовились в ходе маневров к его применению. Хотя все ядерные боеприпасы находились под контролем американцев, последовательно проводилась идея о том, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только на основе консенсуса. Все это именовалось «разделением ядерной ответственности».

При этом надо признать: на практике тактические ядерные боеприпасы у противостоящих сторон в Европе, готовые к немедленному применению, находились под оперативным контролем соответственно американских и советских командиров соединений. Что многократно усиливало риск ядерного конфликта.

Риск стал уменьшаться, когда закончилась Холодная война. Президенты Борис Ельцин и Джордж Буш-старший обменялись письмами, в которых принимали обязательство вывести тактические ядерные боеприпасы из развернутых соединений и сосредоточить эти вооружения в специальных хранилищах.

Что осталось в Европе

С конца 1980-х годов количество тактического ядерного оружия в Европе сокращалось. После распада СССР советские боеприпасы были вывезены из стран Варшавского Договора, а также из Украины, Белоруссии и Молдавии. В 2000-м, согласно директиве президента США Клинтона, в Европе и Турции оставалось 480 ядерных авиабомб США, при этом 300 из них предназначались для использования американскими ВВС, а 180 — для ВВС стран размещения.

В 2001 году Джордж Буш-младший вывел тактического ядерное оружие из Великобритании и Греции, а в 2004 году был существенно сокращен арсенал в ФРГ.

По экспертным оценкам на базах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции сейчас находятся 180-200 атомных авиабомб. Они размещены на шести авиабазах, больше всего их в Авиано и Геди в Италии (70-110 штук) и Инджирлик в Турции (50-90 штук)

Согласно экспертным данным (официально США «не подтверждают и не опровергают» наличие своего ядерного оружия за рубежом) на базах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турциисейчас находятся 180-200 атомных авиабомб. Они (опять-таки по экспертным оценкам) размещены на шести авиабазах: Бюхель в Германии (более 20 единиц), Авиано и Геди в Италии (70-110 штук), Кляйне и Брогель в Бельгии (10-20 штук), Волкель в Нидерландах (10-20 штук) и Инджирлик в Турции (50-90 штук).

Их носителями являются около четырех сотен самолетов: истребители-бомбардировщики F-15E, многоцелевые истребители F-16 и истребители-бомбардировщики Tornado из состава ВВС США, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции.

Предмет торга

Единственное, что произошло в последние годы — это то, что Соединенные Штаты приступили к замене своих авиабомб на новую модификацию — B61-12. Эта модификация — первая ядерная авиабомба, которая имеет системы наведения с повышенной точностью попадания, ее серийное производство начнется в 2020 года. При минимальной мощности всего в 3 килотонны она имеет круговое вероятное отклонение всего в 30 метров. Если иметь в виду обещанное Владимиром Путиным широкомасштабное наращивание «нестратегического» ядерного оружия России (гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты с ядерным двигателем, ракеты «Искандер»), американская модернизация выглядит более чем скромно. При этом отметим, что ни американские авиабомбы, ни даже российские ракеты никак не меняют стратегический баланс — способность каждой из сторон уничтожить другую.

В то же время тактическое ядерное оружие представляет для Москвы предмет торга с США. Дело в том, что в силу разных причин (прежде всего из-за того, что средства доставки этого оружия ничем не отличаются от боевых самолетов и тактических ракет — носителей обычных вооружений) тактическое ядерное оружие не охвачено никакими соглашениями о контроле над вооружениями. В эпоху президента Барака Обамы, для которого сокращение ядерного оружия было важным политическим приоритетом, Вашингтон предлагал начать переговоры. Однако как раз тогда в качестве предварительного условия для начала таких переговоров Москва назвала вывод на территорию США тактических авиабомб.

Этим требованием перекрывалась возможность реальных переговоров — Вашингтону предлагалось заранее отказаться от главного элемента своего потенциала тактических ядерных средств, фактически отказаться от предоставления Европе «ядерного зонтика». При этом большинство западных экспертов полагают, что у России вдвое больше тактических ядерных боеприпасов, чем у США. По разным экспертным оценкам Москва располагает от 3 до 5 тысяч таких боеприпасов.

Перевести стрелки

Спрашивается, чего же российские дипломаты начали вспоминать об американских ядерных боеприпасах с тем, чтобы обвинить американцев ни больше, ни меньше, как в подготовке ядерной войны в Старом свете? Заявление начальника профильного департамента МИД РФ было сделано в Нью-Йорке сразу же по завершении встречи подготовительного комитета проведения обзорной конференции-2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия.

С одной стороны, Россия и США заинтересованы в сохранении режима нераспространения, в том, чтобы количество стран, обладающих ядерным оружием, не росло. С другой, они не выполняют главной обязанности, которую накладывает Договор на ядерные державы, а именно — вести дело к сокращению собственных потенциалов

Надо сказать, что Россия, как, впрочем, и США, находятся в преддверии этой конференции в довольно трудном положении. С одной стороны, они заинтересованы в сохранении режима нераспространения, в том, чтобы количество стран, обладающих ядерным оружием, не росло. С другой, они очевидным образом не выполняют главной обязанности, которую накладывает Договор на ядерные державы, а именно — вести дело к сокращению собственных потенциалов.

Наоборот, сейчас последовательно разрушается система контроля над ядерными вооружениями. США фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его грубом нарушении (страны НАТО посчитали американские доказательства убедительными), туманно будущее и главного соглашения по ядерному оружию — Договора о стратегических наступательных вооружениях. Все это делает Вашингтон и Москву целью вполне оправданной критики неядерных государств. Но российские дипломаты и пропагандисты стараются перевести стрелки на США.





Фото: atomic-energy.ru