«Открытая Россия» подала в Минюст документы для регистрации в России

Общественная организация «Открытая Россия» подала в Минюст документы для официальной регистрации. Это делается для того, чтобы участников движения не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной в России нежелательной. Об этом «МБХ медиа» сообщил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.

«Полный пакет документов мы подали на регистрацию всероссийской общественной организации «Открытая Россия». Через 30 дней будет известно о решении Минюста. Мы выполнили требование по региональному представительству, наш устав проверен несколькими группами юристов, мы провели все мероприятия на территории России, никаких вопросов к нам быть не должно», — сообщил Пивоваров.

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций. Таким образом, действующая на территории России «Открытая Россия» не имеет отношения к указанным организациям и не является нежелательной. Несмотря на это ее активисты подвергаются как административному, так и уголовному преследованию.